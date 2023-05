Missão Governo do RS nos Estados Unidos Em Nova York, governador gaúcho fala sobre conquistas e prioridades da gestão a empresários e estudantes

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Bate-papo de Eduardo Leite com alunos da Escola de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Columbia University Foto: Especial/O Sul Bate-papo de Eduardo Leite com alunos da Escola de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Columbia University. (Foto: Especial/O Sul) Foto: Especial/O Sul

Com o intuito de promover o Rio Grande do Sul como Estado atraente a investidores e com protagonismo no debate nacional, o governador Eduardo Leite participou, na tarde dessa segunda-feira (8), de dois compromissos em Nova York, nos Estados Unidos. No Council Of The Americas (COA), Leite falou a uma plateia de empresários sobre as oportunidades de negócio no RS a partir das reformas estruturais promovidas pelo governo nos últimos anos. A entidade é uma organização empresarial internacional formada por executivos de empresas internacionais líderes em diversos setores.

“Estive nesse mesmo local em 2019, quando falamos sobre os desafios que tínhamos pela frente a partir daquele momento, que era o início de um novo governo. Com muito trabalho, conseguimos virar o jogo no Estado. Promovemos uma série de reformas e abrimos o Rio Grande do Sul para a iniciativa privada, com concessões, parcerias e privatizações. Hoje, o que temos é um Estado líder em inovação, altamente competitivo e com um ambiente de negócios muito mais favorável”, explica o governador.

Durante a reunião, Leite respondeu a uma série de perguntas da plateia sobre temas como desenvolvimento sustentável, finanças públicas e política nacional. Após o encontro, o governador conversou com estudantes da SIPA – Escola de Relações Internacionais e Políticas Públicas – e do Teachers College da Columbia University. Leite foi aluno da universidade em 2017, quando estudou políticas públicas. O principal tema do bate-papo foi a trajetória do governador na vida pública e o atual cenário político. Leite também relatou aos alunos as conquistas do governo gaúcho e as prioridades para o atual mandato.

Mais cedo, a comitiva que participa da missão esteve na Microsoft para discutir novas parcerias com a companhia, principalmente em relação a soluções digitais para o governo que incluam inteligência artificial. Integram o grupo o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, o secretário de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, o líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes, o presidente da Assembleia, Vilmar Zanchin, e o deputado estadual Rafael Braga.

