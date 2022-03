Porto Alegre Em Porto Alegre, foram aplicadas mais de mil doses de vacina contra a covid no sábado

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Foram aplicadas 536 doses em crianças de cinco a 11 anos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre aplicou 1.026 doses de vacinas contra a covid em adultos e crianças neste sábado (26), nos três pontos de imunização.

A vacinação infantil esteve disponível das 9h às 16h nas unidades de Saúde Bom Jesus e Santa Marta. Ao todo, foram aplicadas 536 doses em crianças entre cinco e 11 anos, sendo 88 de primeira e 448 de segunda dose.

Já a imunização para pessoas acima de 12 anos ocorreu no Shopping João Pessoa, no mesmo horário. Foram aplicadas 490 doses, sendo dois de primeira, 17 de segunda e 471 de terceira dose.

Neste domingo (27), não haverá vacinação contra a covid. As atividades serão retomadas nesta segunda (28).

Saúde da Mulher

Sete unidades de saúde também estiveram abertas neste sábado com ações especiais voltadas ao público feminino, alusivas ao Mês da Mulher: São Carlos, Divisa, Jardim Leopoldina, São Pedro, Morro da Cruz, Pitoresca e Ernesto Araújo.

As atividades incluíram exames preventivos de câncer de colo de útero (citopatológico), solicitação de mamografia, realização de testes rápidos para detectar infecções sexualmente transmissíveis como HIV, sífilis e hepatites B e C, técnicas de aromaterapia e biodança.

Também estiveram disponíveis exames clínicos das mamas, solicitação de exame de sangue oculto nas fezes, vacinação, aferição de pressão arterial e atividades de educação em saúde na sala de espera.

Orientações sobre tuberculose

Também em Porto Alegre, a unidade móvel Fique Sabendo da SMS esteve na Praça México, no Alto Petrópolis, das 13h às 17h. Houve orientação sobre prevenção da tuberculose, testagem rápida para HIV, sífilis, hepatites B e C e testes de gravidez. A ação integrou as programações alusivas ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, lembrado no dia 24 de março.

Atendimento para sintomáticos

Durante este final de semana, pessoas com sintomas de covid – febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular – podem procurar um dos pronto-atendimentos (PAs) ou a UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.

Veja quais são os pronto-atendimentos disponíveis:

— PA Cruzeiro do Sul – rua Professor Manoel Lobato, 151, bairro Santa Tereza.

— PA Bom Jesus – rua Bom Jesus, 410, bairro Bom Jesus.

— PA Lomba do Pinheiro – Estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, bairro Lomba do Pinheiro.

— UPA Zona Norte Moacyr Scliar – rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil.

