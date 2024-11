Brasil Em três meses, o programa do governo “Voa Brasil” vendeu 16 mil passagens a aposentados e deve totalizar 3 milhões de bilhetes em um ano

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa lançada em julho deve incluir universitários de baixa renda. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em três meses, o programa do governo “Voa Brasil” vendeu 16 mil passagens a aposentados do INSS que não viajaram nos últimos 12 meses. A iniciativa deve totalizar 3 milhões de bilhetes em um ano. O programa em vigor desde julho oferece, em plataforma específica na internet, passagens aéreas por até R$ 200, tendo como destinos mais procurados as Regiões Sudeste (44% das reservas) e Nordeste (40%) do País.

Os números constam em relatório divulgado nessa quinta-feira (31) pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Quando lançou o “Voa Brasil”, em parceria com companhias a aéreas, o governo anunciou que 23 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas pela iniciativa, que não utiliza verba pública – apenas reúne em uma mesma ferramenta virtual os assentos ociosos dos voos das empresas aéreas.

Em nota, a pasta federal disse que mais 100 mil indivíduos já acessaram a plataforma para procurar passagens. E que o índice de compra é de 15%, superando o verificado nos sites das companhias aéreas, que é de aproximadamente 3%. Dados do próprio governo federal apontam a aquisição de bilhetes em todos os Estados por meio do “Voa Brasil”.

No próximo semestre, o programa deve ser ampliado para também oferecer passagens a R$ 200 para universitários de baixa renda. O site é voabrasil.sistema.gov.br.

Principais regras

– Para ter direito à compra, o aposentado do INSS não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses.

– Cada aposentado do INSS terá direito a adquirir duas passagens (dois trechos).

– Não há limite de renda, ou seja, o aposentado que recebe o teto do INSS (R$ 7.786) também está contemplado

– O aposentado precisa acessar o programa com o cadastro do gov.br. Com base nessas informações, o sistema já saberá se a pessoa viajou de avião ou não no último ano.

– Quando encontra uma passagem que deseja, o aposentado é redirecionado pelo portal ao site da própria companhia aérea, já na parte de finalização da compra. Essa foi uma forma encontrada para dar maior segurança e evitar golpes.

Destinos mais procurados

– São Paulo (SP): 4.559 passagens.

– Rio de Janeiro (RJ): 1.464 passagens.

– Fortaleza (CE): 1.290 passagens.

– Recife (PE): 1.177 passagens.

– Brasília (DF): 1.008 passagens.

– Salvador (BA): 947 passagens.

– João Pessoa (PB): 527 passagens.

– Natal (RN): 489 passagens.

– Belo Horizonte (MG): 480 passagens.

– Maceió (AL): 426 passagens.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/em-tres-meses-o-programa-do-governo-voa-brasil-vendeu-16-mil-passagens-a-aposentados-e-deve-totalizar-3-milhoes-de-bilhetes-em-um-ano/

Em três meses, o programa do governo “Voa Brasil” vendeu 16 mil passagens a aposentados e deve totalizar 3 milhões de bilhetes em um ano

2024-10-31