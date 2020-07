Bem-Estar Emagrecer com a corrida: 3 treinos para perder peso

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

É aconselhável introduzir os treinos na rotina gradualmente para dar ao corpo tempo para se adaptar às demandas. (Foto: Reprodução)

Quer emagrecer com a corrida? Então veja estes treinos. Alguns deles incorporam corridas de alta intensidade, outros incluem exercícios de força ou subidas.

Eles têm uma coisa em comum: todos envolvem períodos de esforço pesado para que você queime mais calorias que uma corrida leve de 30 minutos. A intensidade desses treinos são marcadas por diferentes cores – a zona amarela significa “fácil”, a laranja, “médio”, e a zona vermelha representa “difícil”.

Por isso, o segredo é variar seu nível de esforço para fazer com que seu corpo trabalhe mais forte durante o treino. E, além disso, aumente seu metabolismo (e queima calórica) depois dele, enquanto você se recupera.

Também é aconselhável introduzir esses treinos na sua rotina gradualmente para dar ao seu corpo tempo para se adaptar às demandas.

Então, se você é estreante em exercícios de alta intensidade, tente uma vez por semana, e corra em um ritmo de fácil a moderado em seus outros treinos.

Por exemplo, se você corre quatro vezes na semana, faça um dos treinamentos abaixo, duas corridas leves de 30 minutos e uma longa de 45 a 60 minutos por semana.

Mantenha essa rotina por três semanas e, se você estiver se sentindo bem e forte (sem dores), substitua uma corrida leve por um treino mais intenso.

Mas não esqueça de espaçar suas corridas pesadas (pelo menos um dia de descanso ou treino leve entre uma e outra) para ter tempo de recuperação.

Abaixo, compartilhamos os três treinos de intensidade favoritos:

Treinos de corrida para secar

Intervalados curtos e rápidos

Aqueça caminhando por dois minutos. Comece, então, com um esforço leve e aumente para uma caminhada rápida, pouco mais devagar que um trote (esse é um importante passo para prevenir lesões! Não pule!).

Depois corra por cinco minutos em zona de esforço amarela (leve). Repita dez vezes (por 20 minutos no total): corra em zona de esforço vermelha (difícil, mas não no seu limite) por 30 segundos.

Recupere-se com 90 segundos de trote ou caminhada rápida. Em seguida, caminhe por dois minutos para desaquecer. Conforme você for progredindo, pode aumentar para oito repetições de intervalados de um minuto com recuperação de dois minutos.

Treino progressivo de subidas na esteira

Caminhe por um minuto para aquecer. Corra em ritmo leve por três minutos para continuar o aquecimento.

Com a esteira em velocidade moderada, repita cinco vezes: corra com inclinação de 3% por 90 segundos, depois corra sem inclinação nenhuma por um minuto.

Então, com inclinação de 4%, corra por 90 segundos. Sem inclinação, corra por mais um minuto. Para desaquecer, um minuto de corrida.

Mistura de corrida, força e potência

Caminhe por um minuto para aquecer. Corra em ritmo leve por três minutos para continuar o aquecimento. Repita três vezes:

– 45 segundos de prancha alpinista (Mountain Climber)

– 45 segundos de saltos com agachamento

– corra em ritmo moderado por 2 minutos e 30 segundos

– 45 segundos de afundo alternado ou à frente

– 45 segundos de burpees com flexão

– corra em ritmo moderado por 2 minutos e 30 segundos

Caminhe por dois minutos para desaquecer.

