Geral Embaixador da Ucrânia no Brasil rebate declarações de Lula: “Que culpa tem Ucrânia?”

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

Anatoliy Tkach, encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia, quer explicar posição de seu país a Lula. (Foto: Divulgação)

O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, rebateu as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra no país do Leste Europeu. Em entrevista à revista Time, o petista afirmou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky é tão responsável pela guerra em seu país como o líder russo Vladimir Putin. O diplomata questionou o porquê da Ucrânia ser culpada por querer ser independente.

“Eu considero que é impossível comparar a responsabilidade do agressor e à da vítima. Que culpa tem a Ucrânia de querer ser independente de outros países e tomar as decisões sobre sua política externa e desenvolvimento do país?”, disse.

Na entrevista, o petista e pré-candidato à reeleição afirmou que Zelensky “quis a guerra” com a Rússia. Lula criticou o presidente da Ucrânia, afirmando que parece que ele faz parte de um espetáculo”.

Tkach afirmou que as aparições de Zelensky, tanto no Parlamento quanto na mídia, ajudam a Ucrânia a conseguir o apoio de demais países, seja para aumentar as sanções contra a Rússia quanto suporte financeiro e bélico.

“Se o agressor não quiser terminar a guerra, a Ucrânia tem que se defender para poder continuar a existir”, declarou Tkach.

O encarregado de negócios da Ucrânia afirmou que as declarações do ex-presidente pegaram as autoridades ucranianas de surpresa. Mas Tkach voltou a dizer que acredita que Lula está mal informado e, por isso, quer uma reunião com a equipe do petista e com o partido.

No entanto, o ucraniano afirmou que ainda não teve respostas do PT para o encontro. Questionado se pretende também se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL), o diplomata afirmou que por ora não tem expectativas para a reunião.

Assessor do presidente

Um assessor do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também rebateu as declarações feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a postura do chefe do executivo do país em meio à guerra com a Rússia.

Em seu Twitter, Mykhailo Podolyak criticou as falas de Lula e afirmou que ele estaria ecoando a narrativa russa sobre a situação do conflito.

“O ex-presidente brasileiro Lula da Silva fala sobre a culpa da Ucrânia ou do Ocidente na guerra. São tentativas russas de distorcer a verdade. É simples: a Rússia atacou traiçoeiramente a Ucrânia, a guerra é apenas no território da Ucrânia, a Rússia mata massivamente civis. Guerra clássica de destruição e ocupação”, postou Podolyak.

Na entrevista à Time, ao ser questionado sobre política internacional e o atual conflito em curso no leste europeu Lula fez críticas à postura do mandatário ucraniano.

“Ele (Zelensky) quis a guerra. Se ele (não) quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É assim. Eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na Cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Isso não vai resolver! É preciso estimular um acordo. Mas há um estímulo (ao confronto)!”, disse o ex-presidente. As informações são do jornal O Globo.

