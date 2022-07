Inter Emílio Papaléo Zin não é mais vice de futebol do Inter

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O dirigente estava no cargo desde agosto de 2021 Foto: Reprodução / S.C. Internacional Foto: Reprodução / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou no início da tarde dessa sexta-feira (08) o desligamento de Emílio Papaléo Zin do cargo de vice-presidente de futebol do clube. O pedido partiu do próprio dirigente, motivado por seus outros compromissos profissionais como desembargador do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4° região.

Por ter Paulo Autuori e William Thomas no futebol, o clube vai escolher sem pressa um novo dirigente político para a pasta.

Felipe de Oliveira, atual diretor geral das categorias de base, é uma das possibilidades que agradam para assumir o cargo, porém não é intenção, no momento, do dirigente ir para o profissional também por conta de seus compromissos profissionais.

Emílio Papaléo Zin estava no cargo desde agosto de 2021.

Confira abaixo a nota lançada pelo clube:

“O Sport Club Internacional comunica que o Vice-Presidente de Futebol, Emilio Papaléo Zin, pediu o desligamento do cargo ao Conselho de Gestão do Clube. O pedido ocorre em razão de incompatibilidade com suas atividades profissionais.

A direção agradece por todo o trabalho realizado no período, em que participou de forma fundamental da reformulação do elenco colorado na temporada de 2022 e da implantação de uma nova gestão no Futebol do Inter.

O Departamento será acompanhado pelo Conselho de Gestão junto ao diretor técnico e o executivo de futebol até que haja um substituto.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter