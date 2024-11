Futebol Brasil empata em 1 a 1 com a Venezuela e sobe para o terceiro lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vinícius Júnior foi alvo constante dos adversários. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Vinícius Júnior desperdiçou cobrança de pênalti para o Brasil. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando fora de casa nessa quinta-feira (14), a Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com a Venezuela pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a equipe sob o comando de Dorival Júnior subiu do quarto para o terceiro lugar, com 17 pontos. O próximo compromisso da Canarinho é na terça-feira (19), em Salvador, contra o Uruguai.

Raphinha, de falta, abriu o marcador no Estádio Monumental de Maturín, aos 42 minutos do primeiro tempo. O placar foi igualado com apenas 40 segundos de bola rolando no segundo tempo, em um chute de Segovia, de fora da área. O confronto também teve bola na trave, provocações, expulsão e até pênalti perdido por Vini Jr.

Mesmo jogando fora de casa, a Seleção dominou os 45 minutos iniciais, criando diversas oportunidades para abrir o placar. Gerson e Vini Jr., os principais destaques individuais da partida, quase marcaram, mas foram parados pelo goleiro Romo. A equipe de Dorival Júnior dava grandes indícios de que venceria a partida com tranquilidade.

Em uma das investidas, Vini driblou o goleiro adversário, mas perdeu o ângulo. Ele tocou para Raphinha, que, com três marcadores à sua volta, isolou a bola, desperdiçando uma grande oportunidade. No entanto, aos 43 minutos, não teve jeito. Raphinha, em grande fase no Barcelona, cobrou uma falta com categoria, no canto do goleiro, e abriu o placar. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Já nos acréscimos, em uma das poucas chances dos donos da casa, Rondón quase empatou, mas Ederson fez uma grande defesa à queima-roupa. Se no primeiro tempo o Brasil entrou focado, no segundo, não.

O gol de empate veio logo aos 40 segundos do segundo tempo. Segovia, que havia acabado de entrar, acertou um chute de fora da área, após ajeitada de Savarino, atleta do Botafogo. Os donos da casa estavam animados e a Seleção Brasileira dificilmente conseguia passar do meio de campo.

Mas a Canarinho quase retomou a vantagem aos 15 minutos. Vini Jr. partiu em velocidade e foi derrubado por Romo dentro da área. A arbitragem marcou falta mas, após consulta ao VAR, assinalou pênalti. O próprio Vini foi para a cobrança, mas o goleiro defendeu. No rebote, o camisa 7 mandou para fora, desperdiçando mais uma grande oportunidade.

O camisa 7, aliás, foi alvo constante dos venezuelanos. Ele respondia às provocações e os ânimos ficavam cada vez mais exaltados.

Aos 24 e 28 minutos, surgiram mais duas chances para o Brasil. Na primeira, Vinicius Jr. puxou contra-ataque e tentou o passe para Raphinha, mas a zaga afastou. Na sequência, Luiz Henrique chutou colocado, e a bola desviou no meio do caminho.

Já nos descontos, Alexander González acertou o braço no rosto de Martinelli e, em seguida, com o jogo paralisado, deu um tapa no rosto de Vinicius Jr. Cartão vermelho.

Ficha técnica

– Venezuela: Romo, Aramburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel e Miguel Navarro; Yangel Herrera (Cásseres), José Martínez (Rincón), Savarino, Jhon Murillo (Segovia) e Eduard Bello (Alexander González); Rondón (Cádiz). Técnico: Leandro Cufré.

– Brasil: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Estêvão); Bruno Guimarães (Martinelli), Gerson e Raphinha; Savinho (Luiz Henrique), Vini Jr. e Igor Jesus (Lucas Paquetá). Técnico: Dorival Júnior.

– Arbitragem: Andrés Rojas (COL), David Fuentes e Miguel Roldán (COL).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/empate-brasileiro-2/

Brasil empata em 1 a 1 com a Venezuela e sobe para o terceiro lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo

2024-11-14