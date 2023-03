Diego Meneghetti Empreendedorismo: a abertura da empresa

13 de março de 2023

Um empreendedor de sucesso deve estar atento às mudanças do mercado e às novas tendências. (Foto: Reprodução)

Continuando a saga do empreendedorismo, compartilho mais alguns momentos e decisões a serem tomadas. Após a abertura de uma empresa, o empreendedorismo assume um novo patamar. O desafio de empreender vai além de criar uma ideia inovadora e colocá-la em prática, é necessário gerenciar o negócio de forma eficiente, estratégica e competitiva. É nesse momento que o empreendedor precisa desenvolver habilidades de liderança, planejamento e gestão financeira, além de conhecer muito bem o seu mercado e público-alvo.

Um empreendedor de sucesso após a abertura da empresa deve estar sempre atento às mudanças do mercado e às novas tendências do setor em que atua. É importante investir em inovação, tecnologia e capacitação de equipe para manter a empresa competitiva e crescer de forma sustentável. Além disso, é fundamental ter uma visão clara dos objetivos do negócio e estabelecer metas alcançáveis a curto, médio e longo prazo.

Como empresário, entendo que escolher o modelo de negócio certo é crucial para o sucesso de qualquer empreendimento. Cada modelo de negócio tem suas próprias vantagens e desvantagens e, como tal, é importante avaliar cuidadosamente suas opções antes de tomar uma decisão.

Cito aqui alguns exemplos.

Franquias

Uma das principais vantagens das franquias é que elas oferecem um modelo de negócio comprovado e uma marca já estabelecida. Isso significa que há menos riscos envolvidos em abrir uma franquia em comparação a começar um negócio do zero. Além disso, as franquias geralmente recebem suporte e treinamento contínuo do franqueador, o que pode ajudar a aumentar a probabilidade de sucesso.

Por outro lado, as franquias podem ser caras para abrir, com taxas iniciais de franquia e royalties contínuos. Além disso, os franqueadores podem impor limites aos produtos e serviços que os franqueados podem oferecer, o que pode limitar a flexibilidade do negócio.

Startups

As startups são conhecidas por sua capacidade de inovar e se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. Elas têm a vantagem de não estarem vinculadas a um modelo de negócio estabelecido, permitindo que experimentem novas ideias e tecnologias. Além disso, muitas startups recebem financiamento de investidores externos, o que pode ajudar a impulsionar o crescimento.

No entanto, as startups também enfrentam grandes desafios. Elas geralmente começam com recursos limitados e precisam competir com empresas estabelecidas. Além disso, o processo de levantar capital pode ser difícil e demorado, e muitas startups acabam falhando.

Empresas familiares

As empresas familiares podem oferecer uma sensação de estabilidade e continuidade, já que muitas vezes são passadas de geração em geração. Os membros da família envolvidos no negócio geralmente têm um forte senso de compromisso e conexão com a empresa, o que pode ser uma grande vantagem.

No entanto, as empresas familiares também enfrentam desafios únicos. A dinâmica familiar pode tornar difícil tomar decisões objetivas e há um maior risco de conflitos pessoais afetarem o negócio. Além disso, a falta de diversidade de pensamento pode limitar a inovação e impedir a empresa de acompanhar as mudanças do mercado.

Em resumo, cada modelo de negócio tem suas próprias vantagens e desvantagens. Ao escolher um modelo, é importante levar em consideração o tipo de negócio que você deseja construir, sua experiência e habilidades, e o ambiente competitivo em que você está operando. Com uma avaliação cuidadosa, você pode escolher o modelo de negócio que melhor se adapta às suas necessidades e objetivos empresariais.

Diego Meneghetti

Diretor Comercial BSR TECNOMETAL, Diretor Comercial USI NAS, Vice Presidente Internacional da Divisão Jovem da FEDERASUL, Conselheiro consultivo da AJE POA, Membro oficial da FUBA (Florida United Business association) e membro da Entrepreneurs´Organization South Florida.

