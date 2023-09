Colunistas Empreendedorismo Complexo: Navegando nas teias da disrupção

Por Diego Meneghetti | 21 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











No futuro, o empreendedorismo complexo continuará a ser uma pedra angular da inovação e do progresso econômico. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O empreendedorismo complexo, intrinsecamente associado às intrincadas teias da disrupção, representa um paradigma empresarial de excepcional densidade, no qual empreendedores são compelidos a navegar com sagacidade em meio a uma confluência de desafios multifacetados.

O cenário atual, caracterizado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade (VUCA, na sigla em inglês), exige uma sofisticada adaptabilidade por parte dos protagonistas empresariais. Nesse contexto, a disjunção tecnológica manifesta-se como a principal instigadora de mudanças, redefinindo paradigmas industriais com uma celeridade sem precedentes.

Além disso, a crescente globalização e interconexão de mercados introduz uma competição aguerrida, instando os empreendedores a perpetuamente recalibrar suas estratégias à luz das expectativas díspares de uma miríade de stakeholders. A incessante evolução tecnológica é um imperativo irrefutável, demandando investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento como contrapartida à insaciável ânsia por inovação.

Nesse terreno sinuoso, a gestão de riscos, impregnada de complexidades regulatórias, constitui um campo minado que exige cautela e expertise. Para agravar a complexidade, os produtos, outrora com ciclos de vida mais longos, agora enfrentam uma transitoriedade acentuada, necessitando de um constante processo de reengenharia e reinvenção. A perspicácia empresarial requer, assim, uma incansável dedicação ao aprendizado contínuo, visto que a imobilidade intelectual seria perigosa, dada a dinâmica evolutiva do mercado. As parcerias estratégicas emergem como uma tática crucial, permitindo o acesso a sinergias e recursos compartilhados em um ambiente que se caracteriza pela hiper competitividade. O feixe de estratégias e táticas delineado se revela como um alicerce sólido para aqueles audaciosos empreendedores que almejam não apenas subsistir, mas efetivamente triunfar nas intricadas teias da disrupção.

No futuro, o empreendedorismo complexo continuará a ser uma pedra angular da inovação e do progresso econômico. Com a aceleração das mudanças tecnológicas e as crescentes interconexões globais serão ainda mais prevalentes e impactantes. Os empreendedores do futuro enfrentarão desafios cada vez mais complexos, mas também terão à sua disposição ferramentas e recursos avançados para enfrentá-los.

A capacidade de adaptação, aprendizado contínuo e agilidade estratégica permanecerá crucial. Além disso, no meu entendimento, a ética e a responsabilidade social terão um papel cada vez mais proeminente no empreendedorismo complexo, à medida que a sociedade busca soluções para os desafios globais. No cerne, o empreendedorismo complexo será uma força dinâmica e transformadora, moldando o futuro dos negócios e da sociedade de maneiras que hoje apenas começamos a vislumbrar. Será uma jornada emocionante e desafiadora para aqueles que ousam navegá-la.

E como eu sempre digo: o empreendedorismo é uma jornada, não um destino.

Então, não tenha medo de seguir sua paixão e tornar-se um empreendedor.

Inspire-se a ser corajoso, a trabalhar duro e a alcançar seus sonhos. O sucesso está à sua espera!

Diego Meneghetti — Diretor Comercial CEO BSR TECNOMETAL, Diretor Comercial USI NAS, VP Internacional Divisão Jovem-Grupo de Líderes e Empreendedores, Conselheiro consultivo da AJE POA, Membro oficial da FUBA (Florida United Business Association) e Membro convidado da Entrepreneurs’ Organization South Florida.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/empreendedorismo-complexo-navegando-nas-teias-da-disrupcao/

Empreendedorismo Complexo: Navegando nas teias da disrupção

2023-09-21