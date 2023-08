Diego Meneghetti Empreendedorismo: O futuro do empreendedorismo em um mundo de novas tecnologias

Por Diego Meneghetti | 4 de agosto de 2023

O mundo está em constante mudança, e a tecnologia é uma das principais forças que estão impulsionando essas mudanças. As novas tecnologias estão criando oportunidades de negócios, e os empreendedores estão sempre procurando maneiras de aproveitar essas oportunidades. Algumas das novas tecnologias que estão revolucionando o empreendedorismo incluem:

– Inteligência artificial (IA): A IA está sendo usada para desenvolver novos produtos e serviços, melhorar a eficiência dos negócios e automatizar tarefas.

– Big data: A big data está sendo usado para entender melhor os clientes, tomar decisões mais informadas e desenvolver novos produtos e serviços.

– Realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR): A AR e a VR estão sendo usadas para criar experiências imersivas que podem ser usadas para treinamento, educação, marketing e muito mais.

– Blockchain: O blockchain é uma tecnologia que está sendo usada para criar um tipo de sistema de registro que é seguro, transparente e descentralizado.

– Impressão 3D: A impressão 3D está sendo usada para criar produtos e protótipos de forma rápida e barata. Essas são apenas algumas das novas tecnologias que estão revolucionando o empreendedorismo.

Algumas das inúmeras possibilidades que serão possíveis fazer com as novas tecnologias nas empresas, são automatizar tarefas. As novas tecnologias podem ser usadas para automatizar tarefas que atualmente são realizadas por humanos, o que pode liberar tempo e recursos para outras atividades. Melhorar a eficiência dos processos de negócios, levando a reduções de custos e aumento da produtividade. Melhorar a tomada de decisão, sendo usadas para reunir e analisar grandes quantidades de dados, o que pode ajudar as empresas a tomar decisões mais informadas. Personalizar o atendimento ao cliente, gerando maior satisfação e fidelidade dos clientes. Desenvolver novos produtos e serviços, fazendo as empresas se diferenciarem da concorrência e acessar novos mercados, ajudando as empresas a crescerem e expandir seus negócios.

Dito isto, existe o lado contrário e perigoso disto tudo, mas como em toda a disrupção, cabe a humanidade se precaver, ponderar e agir de forma a se proteger e implementar da melhor forma possível. Estas novas tecnologias apresentam alguns riscos desafiadores, como perda de empregos, aumento da desigualdade, riscos de segurança, dificuldades de adaptação, entre outros. Afetarão setores principalmente como atendimento ao cliente, processamento de dados e a contabilidade. Já na desigualdade, um exemplo é a disparidade entre uma empresa que tem acesso e utiliza desta tecnologia com as que não investiram e, portanto, perdem competitividade. As novas tecnologias também apresentam riscos de segurança, como ataques cibernéticos e roubo de dados. Por exemplo, os ataques cibernéticos podem roubar dados confidenciais, como informações financeiras e de clientes. Isso pode levar a prejuízos financeiros e danos à reputação.

Também podem ser difíceis de se adaptar para algumas empresas, pois podem exigir mudanças significativas em seus processos de negócios e na cultura da empresa. Por exemplo, as empresas que precisam adotar novas tecnologias podem precisar investir em treinamento para seus funcionários, o que pode ser caro e demorado.

Enfim, o uso das novas tecnologias nas empresas é uma questão complexa, com muitos prós e contras. Apesar dos riscos e desafios, o uso das novas tecnologias nas empresas é uma tendência inevitável. As empresas que estão dispostas a abraçar as novas tecnologias estão bem-posicionadas para ter sucesso no futuro. É importante que as empresas façam uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios das novas tecnologias antes de decidir aplicá-las. Além disso, precisam desenvolver estratégias para mitigar os riscos e aproveitar as vantagens das novas tecnologias. E como eu sempre digo: o empreendedorismo é uma jornada, não um destino. Então, não tenha medo de seguir sua paixão e tornar-se um empreendedor. Inspire-se a ser corajoso, a trabalhar duro e a alcançar seus sonhos. O sucesso está à sua espera!

Diego Meneghetti – Diretor Comercial CEO BSR Tecnometal, Diretor Comercial USI NAS, Divisão Jovem Líderes Empreendedores, Conselheiro consultivo da AJE POA, Membro oficial da FUBA (Florida United Business Association) e Membro convidado da Entrepreneurs Organization South Florida.

