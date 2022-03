Economia Empresa aérea Latam suspende 21 voos nacionais por causa do aumento de preço dos combustíveis

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

Impacto no valor das passagens é de até 30%.. (Foto: Divulgação)

A Latam anunciou na sexta-feira (18) que vai suspender 21 voos nacionais em função do alto preço do querosene da aviação — impactado pela evolução da guerra na Ucrânia.

De acordo com a companhia, alguns trajetos já foram reagendados para os próximos meses e novos destinos que seriam lançados neste semestre foram reprogramados para o terceiro trimestre deste ano.

Entre os destinos que seriam inaugurados neste semestre estão: Bauru (SP), Montes Claros (MG), Cascavel (PR), Caxias do Sul (RS), Juiz de Fora (MG) e Presidente Prudente (SP).

Em nota, a Latam informou que quem já tinha voo marcado poderá remarcar a data sem custo, solicitar o reembolso integral do valor pago ou optar por alguma rota alternativa com conexão. Todas essas alternativas são válidas até o vencimento do bilhete, 12 meses após a data da compra.

A companhia destacou, ainda, que diante da imprevisibilidade da crise, esse cenário também impacta em aumento de preços das passagens e serviços adicionais em até 30%.

“A companhia lamenta pelo impacto causado aos clientes em função destas alterações que resultam de fatores externos alheios à sua vontade”, informou a empresa.

Custo de operação

Na semana passada, a Latam admitiu que os preços de combustíveis têm impacto relevante no custo de operação e afirmou que o atual cenário demanda que a passagem fique mais cara.

“É inegável o impacto nos custos das companhias aéreas, em função da alta do preço do querosene da aviação (QAV) que, infelizmente, diante da imposição desse novo cenário de crise sem precedência e previsibilidade, afetará o aumento no preço das passagens”, disse nota da empresa.

O preço do querosene de aviação (QAV) pode aumentar cerca de 11% nos próximos meses, em razão da variação da taxa de câmbio e escalada no preço do barril do petróleo.

Os dados são de um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), feito com exclusividade para a CNN.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de janeiro a março deste ano o preço do litro do QAV aumentou 15%, passando de R$ 3,44 no início de janeiro para R$ 3,98 no começo de março.

Com base em dados dos últimos nove anos da variação nos preços do câmbio e do barril de petróleo, o economista da CNC Fabio Bentes calculou a relação dessas variáveis com o preço do querosene de aviação.

A conclusão é que a cada aumento de 100% no preço do câmbio, o QAV sobe 67%, e a cada aumento de 100% no preço do barril do petróleo, um aumento de 60% pode ser observado no preço do combustível de aviação.

Já no caso das passagens aéreas, a cada aumento de 100% no QAV, um reajuste de 21% é observado no preço das tarifas.

Devido a guerra na Ucrânia, que já dura mais de três semanas, o preço do petróleo e do dólar têm sofrido altas e variações.

Com base em um cenário no qual o dólar custa R$ 5,20 e o petróleo do tipo brent é negociado a US$ 140, a previsão é que o QAV tenha um aumento de 11,3% no preço do litro em até um mês.

Com esse aumento, o preço das tarifas aéreas, ainda segundo a projeção, pode ter um reajuste de pelo menos 2,4%.

Bentes explica que o consumo desse tipo de combustível é “muito rápido” e a volatilidade do estoque é constante, o que faz com que qualquer aumento no preço do dólar ou do petróleo impacte o valor do querosene de aviação.

“Se você tem uma escalada do preço do petróleo, como nós tivemos, rapidamente o estoque de querosene de aviação vai sendo consumido, e o aumento do custo da commoditie vai pressionando o preço do querosene de aviação”, disse.

O movimento seguinte é que as companhias aéreas devem repassar isso para o consumidor, em até mais ou menos dois meses”, destacou o economista.

