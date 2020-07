Acontece Empresa investe R$ 30 milhões no processo de Transformação Digital

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação)

A partir desta última quarta-feira (01), a Lojas Lebes começou a operar 100% com a SAP, tecnologia que prepara a empresa para uma nova fase de gestão, com mais segurança no sistema de transparência. Conhecida como Go Live, a virada é um marco no processo de Transformação Digital da empresa, iniciado em 2018, que contou com investimento de mais de R$ 30 milhões.

“O sucesso da Transformação Digital depende do entrosamento perfeito entre tecnologia, processos e pessoas, e trabalhamos com muita dedicação para chegarmos até aqui. Contornamos diversos obstáculos e desafios, entre eles, a pandemia da Covid-19, fazendo com que realizássemos testes e treinamentos de modo remoto e o próprio Go Live de forma híbrida, com parte restrita do time presencial e a outra parte toda em home office”, comenta Otelmo Drebes, presidente da rede.

Para esse projeto, informa o Diretor de TI Luis Brocca, a Lebes adquiriu a plataforma S/4 Hana Retail, versão mais moderna do SAP, implementada com acesso total via Fiori, tendo sido uma das primeiras varejistas do Brasil a ter essa tecnologia. Para garantir o sucesso desse marco, a Lebes contou com mais de 60 colaboradores dedicados exclusivamente ao projeto, que trabalharam por 10 meses com a metodologia SAP Activate, além de parceiros estratégicos para este desafio.

O primeiro marco da onda digital Lebes aconteceu em 2019 quando foi lançado o App Lebes, que representou a materialização da Transformação Digital. Com uma visão Omnichannel, a Lebes empoderou ainda mais seus clientes e colocou todos os produtos e serviços na palma da mão. A partir de agora, com a virada SAP, a Lebes está ainda mais preparada para outras inovações.

“A virada do SAP marca o início de um novo capítulo da nossa história. A Lebes do futuro já está no presente com ainda mais agilidade, qualidade e transparência”, destaca Otelmo Drebes. E para comemorar este importante marco para a empresa, o presidente da rede de varejo realizou uma Live, na última terça-feira (30), para dividir a grande conquista com colaboradores e parceiros.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece