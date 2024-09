Rio Grande do Sul Engarrafadora da Coca-Cola deve investir quase R$ 900 milhões na retomada de operações no RS

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Plano foi apresentado ao governador gaúcho na sede da subsidiária brasileira, em São Paulo. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

A companhia Coca-Cola Femsa Brasil pretende investir quase R$ 900 milhões na retomada de suas operações no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos cinco anos. Segundo executivos da empresa engarrafadora, a maior parte desse valor será destinada à recuperação de sua unidade na Zona Norte de Porto Alegre, comprometida pelas enchentes de maio.

Os detalhes foram informados nessa terça-feira (24) ao governador gaúcho Eduardo Leite em reunião com diretores da subsidiária brasileira, sediada em São Paulo. A matriz está localizada no México.

Já em andamento, os trabalhos de recuperação avançam de forma gradual. A previsão é de que até o primeiro trimestre do ano que vem a planta da capital gaúcha se torne a mais moderna da empresa no País. “O centro de distribuição será o primeiro setor a voltar às operações, nas próximas semanas, inicialmente com capacidade parcial”, detalhou a assessoria.

Nas instalações fabris, as atividades também devem reiniciar gradualmente neste ano, com 100% da produção operando plenamente no primeiro semestre de 2025. A reativação da unidade ainda incluirá a compra de novas linhas de produção para retomada nos moldes anteriores ao episódio das enchentes, sendo uma delas dedicada a embalagens retornáveis.

Do montante anunciado, outros mais de R$ 200 milhões serão destinados, nos próximos anos, a diferentes operações da companhia, como ampliação de linhas de produção e de centros de distribuição espalhados pelo Rio Grande do Sul.

Com a palavra…

Desde o início da grave crise climática, a Coca-Cola Femsa Brasil, fabricante do Sistema Coca-Cola responsável pela região, tem oferecido suporte aos funcionários e às comunidades locais. Um plano de apoio a clientes atingidos também está em vigor e inclui a troca de geladeiras, flexibilização dos prazos de pagamentos, reposição gratuita de produtos e ações em fachadas e materiais dos comércios. Até o momento, cerca de mil estabelecimentos parceiros foram beneficiados.

Leite comentou: “Desde o início, e agora ainda mais, colocamos nossas equipes à disposição para o suporte necessário à garantia de investimentos. Renovamos esse compromisso de interlocução, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para assegurar a concretização dessa grande notícia”.

O presidente da Coca-Cola Femsa Brasil, Eduardo Pereyra, também se manifestou: “Este é um momento muito significativo. Foram meses de união e esforços para o bem-estar e segurança de nossos colaboradores, clientes, parceiros e comunidade. Prosseguimos agora com novos projetos e a retomada total da unidade de Porto Alegre, prevista para o próximo ano”.

(Marcello Campos)

