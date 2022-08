Economia Entenda como funciona o programa de milhas aéreas e qual a melhor forma de aplicar os pontos acumulados

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Saiba como usar as milhas de forma mais estratégica, além de como evitar cair em golpes. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com o isolamento social durante o período mais crítico da pandemia da covid, as pessoas precisaram ficar em casa durante um longo período. Com isso, as viagens tiveram uma queda significativa, afetando a rotina das pessoas que precisavam se deslocar constantemente. As milhas aéreas que já faziam parte da rotina de quem precisava viajar sempre, ficaram paradas.

“Milhas aéreas é uma pontuação, dentro dos programas de fidelidade das companhias aéreas. Os programas oferecem mais de 30 maneiras diferentes de acúmulo. E essas milhas acumuladas podem ser trocadas por produtos, serviços, passagens, e até mesmo dinheiro via plataformas de intermediação.” explica o especialista Caio Nascimento.

Somente em 2019, o brasileiro perdeu mais de 1 bilhão de reais, o equivalente a aproximadamente 43,6 bilhões de milhas. Desde o início da pandemia o número de inscritos nos programas de Fidelidades se tornou cada vez maior segundo os indicadores da ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização).

Como pontuar

“Hoje todas as vezes que você utiliza seu cartão de crédito, você tem a oportunidade de pontuar dentro dos programas, a pontuação sempre é creditada em até 15 dias após o pagamento da fatura. Por isso centralizar todos os gastos possíveis para o cartão se torna uma boa estratégia para potencializar o acúmulo.” explica Caio.

“Todos nós temos gastos no dia a dia, fazemos compras, e ao invés de nao ganhar nada por isso, temos a opção de utilizar o cartão de maneira inteligente e transformar essas gastos em mais benefícios para nós sem ter esforço.” finalizou.

Evite golpes

Um grande golpe neste meio, é o envio de SMS fakes, informando que você tem uma certa quantidade de pontos em determinado programa, porém nessa que você clica nesse suposto link, os seus dados são clonados e você fica exposto ao golpe.

O especialista explica que um fator relevante é ficar atento aos canais de comunicação oficial dos programas. Quando um e-mail for recebido, sempre verificar se foi enviado do canal oficial.

Caso caia num golpe, a primeira coisa a fazer é bloquear o cartão de crédito cadastrado. Além disso, reforce os cuidados quando for realizar qualquer cadastro ou realizar qualquer compra, sempre confirmando se o site é oficial, para acabar não tendo nenhuma surpresa negativa.

