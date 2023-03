Mundo Entenda o plano dos Estados Unidos para conter a crise do banco SVB

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

A Agência Federal de Garantia de Depósitos (FDIC) assumiu o controle do SVB na sexta-feira, saques em massa de seus clientes. (Foto: Divulgação)

O governo norte-americano anunciou que vai assegurar que todos os depósitos feitos no Silicon Valley Bank (SVB) que quebrou na última sexta-feira – sejam pagos integralmente, enquanto corria para conter as consequências do colapso da instituição.

O Federal Reserve (o banco central dos EUA), o Tesouro e a FDIC, agência federal que tem como função a garantia de depósitos bancários, anunciaram em nota conjunta que quem tem depósitos no banco terá acesso a todo o dinheiro.

Será criado um programa de empréstimo de emergência para oferecer recursos aos bancos. O programa tem US$ 25 bilhões em recursos do Tesouro.

“Nenhuma perda associada à dissolução do Silicon Valley Bank recairá sobre o contribuinte”, afirma a nota.

As autoridades afirmaram que vão aprovar um programa semelhante para o Signature Bank, um segundo banco a entrar em crise. O governo anunciou que ele foi fechado no último domingo pela autoridade estadual de licenciamento.

Outra quebra

O Signature Bank, sediado em Nova York, se especializou em oferecer serviços bancários a escritórios de advocacia, fornecendo tudo, desde serviços de gerenciamento de caixa até contas de caução para manter o dinheiro do cliente.

A decisão de fechar o banco foi tomada em coordenação com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, um dos reguladores do banco. Em nota, os reguladores bancários de Nova York afirmaram que o movimento ocorreu “à luz dos eventos do mercado, monitorando as tendências do mercado e colaborando estreitamente com outros reguladores estaduais e federais” para proteger consumidores e o sistema financeiro.

A decisão de cobrir os depósitos foi tomada depois que a FDIC assumiu o Silicon Valley Bank (SVB) na sexta, colocando quase US$ 175 bilhões em depósitos de clientes sob o controle da agência reguladora. A quebra do banco, a maior desde a crise financeira de 2008, levantou preocupações com o risco de que outras instituições financeiras pudessem ter destino similar enquanto o aumento das taxas de juros pressiona o setor bancário e correntistas nervosos consideram sacar o dinheiro.

Nervosismo

Clientes com depósitos de até US$ 250 mil estão protegidos pela FDIC, mas o banco tem um grande número de contas acima deste limite – e não havia garantia de que estes clientes receberiam seu dinheiro integralmente.

Essa realidade trouxe nervosismo ao setor bancário ao longo do fim de semana, levando o governo a uma corrida para vender o banco a um comprador privado ou a encontrar alguma outra solução.

Funcionários do governo e economistas se preocupavam com o risco de que as pessoas que não tinham contas protegidas em outros bancos regionais começassem a temer pela segurança de seus depósitos – o que poderia levá-las a sacar o dinheiro ou levá-lo para bancos maiores, em busca de mais segurança. Isso, alertaram, poderia tornar o que até então se delineia como a quebra de um só banco em uma crise muito mais abrangente.

Foi esse pânico maior que os reguladores tentaram evitar com o pacote de medidas anunciado, que se aproveita de uma exceção que permite que a FDIC – que normalmente deve limpar o cenário de falência de um banco da forma mais barata possível – arriscar incorrer em custos adicionais se houver um risco para o sistema financeiro como um todo.

Programa

As agências federais disseram que “quaisquer perdas para o Fundo de Seguro de Depósito para apoiar os correntistas não segurados serão recuperadas por uma avaliação especial dos bancos, conforme exigido por lei”.

O FED anunciou que vai criar um programa de empréstimos de emergência, com a aprovação do Tesouro, para canalizar recursos adicionais para bancos elegíveis para ajudar a garantir que eles possam “atender às necessidades de todos os seus correntistas”.

O programa conta com US$ 25 bilhões em dinheiro de recursos do Tesouro originalmente destinados à estabilização cambial, mas agora usado regularmente como proteção para programas do Fed em tempos de crise.

