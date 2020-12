Brasil Entenda o que a pandemia mudou para sempre no setor financeiro, segundo executivos

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A pandemia mudou a forma como as pessoas lidam com dinheiro e investimentos. (Foto: PF)

A pandemia do coronavírus e os sem precedentes lockdowns econômicos mudaram muitas coisas, incluindo a forma como as pessoas lidam com dinheiro e investimentos. Mas quais mudanças serão duradouras?

Alguns executivos dividiram suas opiniões sobre quais aspectos do setor financeiro nunca mais serão os mesmos.

– Sheena Allen, Fundadora e CEO da CapWay Inc., um banco móvel focado em comunidades desbancarizadas:

“A pandemia mudará para sempre a maneira como lidamos com dinheiro. Fomos acelerados para o que já era uma economia sem ‘dinheiro vivo’. A desigualdade só vai aumentar. Se eu estiver em uma cidade rural no Mississippi e for ao supermercado local e eles estiverem dizendo: ‘Ei, não vamos aceitar dinheiro vivo’, o que devo fazer? Não posso descer a rua e abrir uma conta no banco.”

– Chris Wooten, vice-presidente executivo da NICE Actimize:

“A pandemia é um verdadeiro teste dos valores e da ética das empresas. Felizmente, o setor financeiro não precisa escolher entre operar em conformidade e colocar em risco a saúde das pessoas. Existe tecnologia baseada em nuvem que opera de qualquer lugar para garantir que nosso mercado seja gerenciado com eficiência. O uso generalizado de tecnologia baseada em nuvem teve, e continuará a ter, o maior impacto individual sobre os programas de vigilância de mercado muito tempo depois desta crise. A atenção à conformidade, juntamente com a conduta, mudou para sempre; e a nuvem veio para ficar.”

– Jean-Yves Fillion, CEO do BNP Paribas EUA:

“Se você me dissesse há um ano que poderia dirigir um banco dos EUA com quase 90% da equipe trabalhando em casa, eu diria que você está louco. Mas tem sido assim há quase nove meses e isso vai fazer parte do novo normal. Se será 30%, 40% ou até mais no novo normal, é difícil dizer, mas muito mais pessoas trabalharão em casa. Estávamos sempre tentando otimizar nossa ‘pegada imobiliária’, mas agora estamos acelerando isso. Haverá necessidade reduzida de um grande espaço na sede.

Em vez disso, teremos escritórios-satélite maiores e locais próximos de assessoria perto de onde as pessoas vivem. Por ser um canal positivo e construtivo para ajudar as pessoas a lidar com a pandemia, os bancos recuperaram parte da posição na sociedade que haviam perdido durante o período anterior à crise. A coordenação entre bancos centrais, governos e o setor financeiro estava muito melhor e mais forte desta vez. E também ajudou a economia a se recuperar mais rapidamente. Isso veio para ficar. A pandemia também acelerou a aceitação e a popularidade dos investimentos ESG [meio ambiente, social e governança], especialmente o componente S, ou seja, as causas sociais. As políticas fiscais em todo o mundo em um futuro próximo apoiarão o ESG e as finanças sustentáveis.”

– Jonathan Kellner, do Members Exchange:

“O recrutamento mudou para sempre: a maneira como você vai precisar competir por talentos, como você recruta pessoas e o que você está oferecendo a elas. A ideia de mulheres poderem ficar em casa e criar filhos e ainda trabalhar, espero que tenha mudado para melhor. Espero que isso seja democratizado e nos permita obter mais diversidade em todos os setores. Acho que é um grande ponto positivo.”

– Darrin Williams, do Southern Bancorp Inc.:

“Antes da pandemia, muitos de nossos clientes resistiam às nossas ferramentas digitais (banco on-line, depósito móvel). Desde o fechamento dos lobbies das agências, os clientes foram incentivados a utilizar esses meios para realizar suas transações. Embora esses canais sempre tenham sido mais convenientes para o cliente, a adoção foi perfeita. Não é provável que esses clientes utilizem a filial como seu principal canal de comunicação conosco no futuro. Nossa força e fluxo de trabalho provavelmente mudaram para sempre. Antes da pandemia, os trabalhadores remotos eram a exceção. No entanto, encontramos muitas eficiências em uma força de trabalho remota.

Acredito que a nova geração de trabalhadores e muitos de nossos atuais membros exigirão o direito de trabalhar remotamente no pós-pandemia. Embora haja eficiência nesse acordo, também há custos intangíveis, como a perda de relacionamentos entre os funcionários e a construção de um ambiente de equipe. Vamos melhorar no gerenciamento desse tipo de força de trabalho, mas definitivamente mudou e continuará mudando em um ritmo rápido.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil