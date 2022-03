Porto Alegre Anunciada nova ampliação de linhas do transporte público em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

São 18 itinerários com alterações na capital.(Foto: Eduardo Beleske/PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que, a partir desta segunda-feira (14), vai realizar nova ampliação na oferta de 18 linhas do transporte coletivo em Porto Alegre. O motivo é a ampliação de oferta para atendimento escolar. As tabelas horárias atualizadas podem ser acessadas no site da EPTC.

Confira algumas mudanças:

Linha 344 Santa Maria – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 90 para 92, sendo 46 por sentido. Linha passa a ter o último horário de saída do bairro às 22h25. Linha passa a ter o último horário de saída do Centro às 23h. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 14 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 20 minutos.

Linha 470 Bom Jesus/Madri – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 100 para 102, sendo 51 por sentido. Ampliação do horário de funcionamento da linha para atendimento de demanda escolar. Linha passa a ter o último horário de saída do bairro às 22h25. Linha passa a ter o último horário de saída do Centro às 23h. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 16 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 18 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 16 minutos.

Linha 4944 Rubem Berta Jardim Ypu – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 96 para 98, sendo 50 no sentido bairro ao Centro e 48 no sentido Centro ao bairro. Linha passa a ter o último horário de saída do bairro às 22h15. Linha passa a ter o último horário de saída do Centro às 23h10. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas que atendem ao Rubem Berta no pico da manhã (das 6h às 9h) de 11 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas que atendem ao Rubem Berta nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas que atendem ao Rubem Berta nos horários de pico da tarde, (das 16h às 19h) de 13 minutos.

Linha 4951 Manuel Elias/Morro Santana – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 97 para 99, sendo 48 bairro ao Centro e 51 Centro ao bairro. Linha passa a ter o último horário de saída do bairro às 22h05. Linha passa a ter o último horário de saída do Centro às 23h. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas que atende a Manoel Elias no pico da manhã (das 6h às 9h) de 12 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas que atende a Manoel Elias nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 16 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas que atende a Manoel Elias nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 15 minutos.

Linhas T11 3ª Perimetral e T11.1 3ª Perimetral até Campos Velho – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 182 para 184 viagens no conjunto de linhas. Horários inclusos no sentido Norte Sul: 21h e 21h40. Intervalo médio entre as viagens na linha T11 nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 7 minutos. Intervalo médio entre as viagens na linha T11 nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 17 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 10 minutos. Linha T11.1 com oferta de 33 viagens por dia reforçando o atendimento e a frequência da linha T11.

Linha T13 Triângulo/PUC – Ampliação de uma viagem por dia, passando de 53 para 54, sendo 27 por sentido. Ampliação de horários noturnos. Horários inclusos no sentido Leste-Norte: 22h30. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 35 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 40 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 30 minutos.

