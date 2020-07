Porto Alegre EPTC informa desvios na região dos bairros Jardim Itu e Jardim Sabará

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Mudanças ocorrem a partir das 9h desta segunda-feira, 6, e afetam toda a extensão da avenida Karl Iwers. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Em razão de obra para execução de rede de drenagem, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa alterações no trânsito na região dos bairros Jardim Itu e Jardim Sabará, Zona Norte. As mudanças ocorrem a partir das 9h desta segunda-feira, 6, e afetam toda a extensão da avenida Karl Iwers.

Em uma etapa inicial de aproximadamente dez dias, a avenida Karl Iwers terá bloqueio total somente na primeira quadra a partir da avenida Prof. Paula Soares, sem comprometimento no sentido contrário da via. Os veículos que circulam pela avenida Prof. Paula Soares, no sentido Sul-Norte, deverão contornar a praça Luiz Carvalho, uma quadra antes, através da rua Aurá Pereira Lemos e avenida Senador Daniel Krieger, para alcançar a av. Karl Iwers e seguir em direção à rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes.

No segundo momento, os motoristas já vão poder acessar a avenida em obras desde a av. Prof. Paula Soares e, a partir da esquina da rua Walir Zottis, o trânsito será direcionado para uma faixa no contrafluxo do sentido oposto, junto ao canteiro central, para retornar ao fluxo original na quadra seguinte. A cada etapa, a inversão ocorre na quadra seguinte até completar toda a extensão da avenida Karl Iwers, com conclusão prevista até novembro.

Toda a operação será sinalizada com indicações sobre os desvios, que ocorrerão em etapas, enquanto ajustes podem ser feitos conforme o avanço dos trabalhos para minimizar os impactos no trânsito. Os agentes da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas, e as informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

