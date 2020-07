Porto Alegre Orla é isolada e parques são fechados para evitar circulação

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Acesso à orla foi fechado para pedestres. Foto: Ricardo Correia/Especial/O Sul Acesso à orla foi fechado para pedestres. (Foto: Ricardo Correia/Especial/O Sul) Foto: Ricardo Correia/Especial/O Sul

A prefeitura interditou o parque Moacyr Scliar na Orla do Guaíba durante a noite de sexta-feira (3) para este sábado (4), para conter a circulação de pessoas em razão da velocidade de ocupação de leitos de UTI na Capital. Desde a meia-noite, além da orla, também foram fechados os parques cercados Germânia, Knijnik, Harmonia e Chico Mendes. A medida, anunciada pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior em live, valerá por 15 dias. A decisão será publicada em decreto previsto para este fim de semana. Neste sábado (4) integrantes da Guarda Municipal orientaram quem passou pelo local.

“Mantivemos esses espaços abertos até então, mas agora precisamos da conscientização dos porto-alegrenses, para que fiquem em casa e saiam somente para o necessário”, destaca o prefeito.

A extensão de 1,3 quilômetros da Orla foi isolada com gradil, cavaletes e fitas. Haverá vistoria ostensiva da Guarda Municipal durante as próximas duas semanas. Já os parques cercados foram fechados de forma permanente. “Em relação aos parques abertos, haverá uma ampliação no efetivo de segurança e orientação para que as pessoas fiquem em casa”, informa o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Atenção!

A Orla do Guaíba foi fechada para pedestres a partir da meia-noite desta sexta-feira (3) no trecho entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias, para medidas de segurança do COVID-19.

Foto: Anselmo Cunha/PMPA pic.twitter.com/bVnJMU030Q — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) July 4, 2020

Desafio dos 55%

O prefeito Nelson Marchezan Júnior apresentou à cidade o Desafio Porto Alegre, campanha para sensibilizar, conscientizar e engajar a população em torno do aumento do isolamento social para 55% como meta de controle do coronavírus. Foram também anunciadas pelo prefeito novas medidas de restrição à circulação de pessoas em ambientes públicos.

O patamar de 55% de isolamento social foi estabelecido pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) como o mínimo necessário para frear a velocidade de disseminação do vírus e reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde. O relógio virtual com o índice medido no dia anterior, que será atualizado a cada 24 horas, está hospedado na nova plataforma de transparência dos dados sobre o novo coronavírus em Porto Alegre, criada pela prefeitura para tornar públicos e de fácil acesso os números sobre a evolução da pandemia.

Marchezan afirma que o apelo para “ficar em casa” nunca foi tão decisivo quanto agora. “Estamos no limiar entre a manutenção das atuais restrições e a avaliação de novas medidas, mais drásticas e totalmente indesejadas, mas que podem ser necessárias para salvar vidas caso sigamos totalmente pressionados pelos impactos da Covid-19 à nossa rede hospitalar”, antecipa. Em março, os índices de isolamento social alcançaram os níveis mais altos verificados na Capital, chegando a 71% em um domingo (22 de março) e a 60% em uma quinta-feira (26 de março).

