Porto Alegre EPTC realiza ação com ciclistas neste sábado na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é informar sobre a importância do autocuidado. Foto: Alex Rocha/PMPA O objetivo é informar sobre a importância do autocuidado. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agentes de fiscalização de trânsito da Escola Pública de Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) promovem atividade educativa neste sábado (3), na Orla do Guaíba, com foco na segurança dos ciclistas e a circulação pela cidade.

O objetivo é informar sobre a importância do autocuidado e distribuir material informativo sobre um trânsito com menos riscos de conflitos, para evitar sinistros. A atividade acontecerá em dois horários: das 10h às 12h e das 15h às 17h, na região do Pontal do Estaleiro.

“Vamos focar na circulação mais específica de ciclistas na região, onde existe uma ciclovia, que se estende até a Zona Sul, e uma área de lazer reservada para pedestres. É importante que os ciclistas também tenham atenção em seus deslocamentos, já que aquela região é um polo que atrai milhares de pessoas. Evitar os conflitos deve ser uma preocupação de todos”, esclarece o coordenador de educação da EPTC, Diego Marques.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre