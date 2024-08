Inter Equipe do Inter intensifica preparação para duelo em Goiânia

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

O penúltimo treino antes da partida foi realizado na manhã dessa sexta-feira (16), em Alvorada. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Os trabalhos do grupo de jogadores do Inter prosseguem no CT das categorias da base para o próximo compromisso do clube. A equipe intensificou a preparação para o duelo que acontece neste domingo (18), às 16h, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O penúltimo treino antes da partida foi realizado na manhã dessa sexta-feira (16), em Alvorada. O treinador Roger Machado comandou atividades com portões fechados, optando pela privacidade para treinar o time. Os jogadores que iniciaram contra o Juventude fizeram a primeira parte dos exercícios.

Em relação ao último jogo, o treinador colorado tem o retorno de Bruno Henrique. O meio-campista volta após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Vitão também fica à disposição da comissão técnica.

O elenco volta a treinar na manhã deste sábado (17), realizando o último treinamento antes de viajar a capital goiana.

No último confronto, em jogo atrasado do Brasileirão, o Inter havia vencido o Juventude de virada, por 2 a 1, no Estádio Beira-Rio. Depois de um jejum de 12 duelos sem vencer, o resultado conquistado na última quarta-feira (14) fez o Colorado subir para a 12ª posição da tabela, com 25 pontos.

Após a partida, Roger Machado afirmou: “Eu penso que a partida de hoje, com todos os reveses que aconteceram, foi a mais consistente até então. Nessa janela de cinco jogos no Campeonato Brasileiro, a gente vem percebendo evolução, que eu tenho falado para os atletas. […] Hoje, mesmo com o revés do gol, depois de um primeiro tempo de muito volume e de muitas oportunidades, a gente se manteve dentro da partida. Na minha opinião, é dessa forma que tu constrói grupos vitoriosos”.

