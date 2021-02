Mundo Equipes resgatam 16 pessoas em túnel após rompimento de geleira do Himalaia

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Pessoas localizadas trabalhavam em barragem de hidrelétrica destruída com a desastre natural Foto: Reprodução Pessoas localizadas trabalhavam em barragem de hidrelétrica destruída com a desastre natural. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A polícia indiana resgatou 16 pessoas que ficaram presas em um túnel no distrito de Chamoli, em Uttarakhand, região mais atingida pelo rompimento de uma geleira do Himalaia.

De acordo com as informações do jornal local India Today, três das pessoas retiradas do túnel estavam inconscientes e precisaram receber oxigênio. Todos os 16 resgatados trabalhavam na construção de uma barragem de hidrelétrica que foi destruída com o acidente.

O desastre natural registrado neste domingo (07) fez com que um rio invadisse as aldeias locais, o que provocou pânico e deixou ao menos sete mortos e mais de 150 desaparecidos. A força aérea indiana também trabalha nas operações de resgate.

A publicação aponta ainda que as equipes de resgate já evacuaram 12 pessoas de um outro túnel. O excesso de detritos e as águas lamacentas, no entanto, têm dificultado as operações de resgate na área atingida pelo desastre.

