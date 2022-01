Economia Ericsson processa Apple por violação de patente

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Ericsson entrou com uma série de processos de violação de patente contra a Apple por usar sua tecnologia em produtos, como os iPhones, sem licença. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Ericsson entrou com uma série de processos de violação de patente contra a Apple por usar sua tecnologia em produtos, como os iPhones, sem licença.

Processos no setor de telecomunicações não são incomuns, já que muita tecnologia é compartilhada em equipamentos de comunicação, e esses processos, abertos na segunda-feira, são os mais recentes de uma linha de disputas entre as empresas enquanto discutem os pagamentos de royalties.

Com o rápido desenvolvimento de tecnologia totalmente nova para alimentar a tecnologia 5G e os enormes custos envolvidos, os desenvolvedores desejam garantir que recuperem os custos por meio de royalties quando sua tecnologia for usada por outros.

Primeiro iPhone

A Apple licenciou as patentes da Ericsson pela primeira vez em 2008, quando lançou o primeiro iPhone. Quando esse acordo expirou, uma reclamação de 2015 da Ericsson contra a Apple levou a outro acordo global de licença cruzada entre as empresas, mas essas licenças agora expiraram, depois que as negociações para renovar o acordo no final de 2021 fracassaram.

Em outubro de 2021, a Ericsson processou a Apple, buscando uma declaração de que a taxa de licenciamento 5G oferecida à Apple era justa, razoável e não discriminatória. Em resposta, a Apple processou a Ericsson em dezembro

“A Ericsson entrou com uma série de processos contra a Apple por violação de patente em várias jurisdições”, disse em comunicado enviado por e-mail.

“Desde que o contrato anterior expirou e não conseguimos chegar a um acordo sobre os termos e o escopo de uma nova licença, a Apple agora está usando nossa tecnologia sem licença.”

A Ericsson gasta cerca de US$ 5 bilhões em pesquisa e desenvolvimento todos os anos e recebeu mais de 57 mil patentes em todo o mundo. Sua tecnologia é licenciada por meio de mais de 100 contratos de licenciamento, que atualmente geram cerca de 7 bilhões de coroas suecas (US$ 776,5 milhões) de receita anual. A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Asf informações são da agência Dow Jones.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia