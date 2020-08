A decisão do rei emérito de deixar a Espanha muito provavelmente foi feita em acordo com o rei Felipe VI, que deve acolhê-la com satisfação.

Após as novas revelações na Suíça, Felipe VI anunciou, no dia 15 de março, que estava retirando de Juan Carlos I a aposentadoria que ele recebe do Estado — cerca de US$ 235 mil por ano (ou R$ 1,2 milhão).

Ele também disse que, quando chegar o momento certo, pretende renunciar à herança de seu pai.

Essas reações mostraram mais uma vez a determinação de Felipe VI de se distanciar dos escândalos de seu predecessor e do resto de sua família. Ele já havia retirado o título de duquesa de Palma da sua irmã, Cristina, quando esta se viu envolvida em um escândalo de corrupção que levou seu marido à prisão.

O rei também renunciou ao direito de ser beneficiário de uma fundação offshore no Panamá, a Lucum, para o qual havia sido indicado por seu pai.