Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Ministério da Saúde enviou para o Estado 80 mil kits de proteção individual Foto: Neusa Jerusalém/Ascom SES Ministério da Saúde enviou para o Estado 80 mil kits de proteção individual. (Foto: Neusa Jerusalém/Ascom SES) Foto: Neusa Jerusalém/Ascom SES

Máscaras, luvas e aventais fazem parte dos 80 mil kits de proteção individual que chegaram ao Estado enviados pelo Ministério da Saúde para prevenção dos profissionais que trabalham no atendimento aos pacientes da Covid-19 no Rio Grande do Sul.

Parte desse material já foi entregue a hospitais com UTI, hemocentros e farmácias de medicamentos especiais. Ainda na sexta-feira (27), outra parte dos equipamentos estava sendo organizada para distribuição pela Secretaria da Saúde para as 19 CRS (Coordenadorias Regionais de Saúde), que por sua vez entregarão aos municípios e casas de saúde.

Em transmissão ao vivo realizada pela internet na tarde da sexta-feira, o governador Eduardo Leite informou que a distribuição para municípios e hospitais de 300 mil luvas, 47 mil máscaras e 16 mil aventais, juntamente com a terceira remessa de doses da vacina contra a gripe, começa nesta segunda-feira (30).

O governador ainda informou que o Estado também está comprando 170 mil luvas, 170 mil máscaras e óculos de proteção para os profissionais da área da saúde. O governo do Estado aguarda também a chegada de remessa de cerca de 500 mil máscaras de proteção que devem ser enviadas pelo Ministério da Saúde. O RS recebeu uma carga de 600 litros de álcool gel, para limpeza de mãos e de ambientes.

