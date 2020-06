Saúde Estado de São Paulo tem recorde diário de mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Foram registrados ao todo 9.522 óbitos e 150.138 casos confirmados pelo novo coronavírus. (Foto: Amanda Perobelli/Reuters)

O Estado de São Paulo bateu nesta terça-feira (9) mais um recorde de mortes por coronavírus contabilizando 334 óbitos em apenas um dia. Foram registrados ao todo 9.522 óbitos e 150.138 casos confirmados pelo novo coronavírus. Entre as pessoas diagnosticadas com a Covid-19, 28.787 mil foram internadas, curadas e tiveram alta hospitalar.

Dos 645 municípios do território paulista, houve pelo menos uma pessoa infectada em 562 cidades, sendo 299 com um ou mais óbitos. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 74,1% na Grande São Paulo e 66,8% no Estado. O número de pacientes internados é de 12.554, sendo 8.073 em enfermaria e 4.481 em unidades de terapia intensiva.

Entre as vítimas fatais estão 5.501 homens e 4.021 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,1% das mortes.

Observando faixas etárias, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (2.241), seguida pelas faixas de 60 a 69 anos (2.193) e 80 e 89 anos (1.888). Entre as demais faixas estão os: menores de 10 anos (16), 10 a 19 anos (27), 20 a 29 anos (72), 30 a 39 anos (350), 40 a 49 anos (709), 50 a 59 anos (1.379) e maiores de 90 anos (647).

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (58,2% dos óbitos), diabetes mellitus (43%), doenças neurológica (11,3%) doença renal (10,3%), pneumopatia (9%). Outros fatores identificados são obesidade (6,8%), imunodepressão (6,6%), asma (3,2%), doenças hematológica (2,2%) e hepática (2,1%), síndrome de Down (0,4%), puerpério (0,1%) e gestação (0,1%). Esses fatores de risco foram identificados em 7.674 pessoas que faleceram por COVID-19 (80,6%).

Entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo coronavírus estão 71.056 homens, 79.063 mulheres e 19 não foi informado o sexo.

A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos (36.915), seguida pelas faixas de 40 a 49 (33.768), 50 a 59 (23.690), 20 a 29 (20.466), 60 a 69 (14.271), 70 a 79 (8.494), 80 a 89 (4.994), 10 a 19 (3.564), menores de 10 anos (2.241) e maiores de 90 (1.552). Outros 183 não foi informada a faixa etária.

Comércio de rua

O prefeito da capital paulista, Bruno Covas, assinou nesta terça (9) termo de compromisso com 27 entidades representativas de imobiliárias e do comércio de rua para promover a abertura ao público de mais dois setores classificados na fase laranja (fase 2) do Plano São Paulo do Governo do Estado. Assinaram os termos de compromisso: cinco entidades do setor imobiliário e 22 entidades do comércio. O comércio poderá abrir as portas entre 11 horas e 15 horas. As imobiliárias vão abrir 4 horas por dia, desde que o horário de funcionamento (abertura e fechamento) não ocorra durante o horário de pico.

“A principal regra é o horário de funcionamento”, disse o prefeito sempre lembrando os compromissos do setor para que a cidade continue avançando e não retroceda nos índices de contaminação da população pelo novo coronavírus. “A expectativa agora é que amanhã, a gente também consiga assinar com o setor de shoppings centers para que também possam votar a funcionar a partir de quinta-feira e, com isso, já teremos assinado com 5 setores”, explicou o prefeito. Segundo ele, a cidade continua em quarentena e embora a disseminação do vírus tenha sido controlada é importante a população evitar deslocamento desnecessário.

As entidades comprometeram-se com medidas de distanciamento social, higiene, sanitização de ambientes, orientação dos clientes e dos colaboradores, compromisso para testagem de colaboradores e medição de temperatura dos clientes, horários alternativos de funcionamento, redução do expediente, sistema de agendamento para atendimento, protocolo de fiscalização e monitoramento do próprio setor (autotutela) e, esquema de apoio para colaboradores que não tenham quem cuide de seus dependentes incapazes no período em que estiverem fechadas as creches, escolas e abrigos – especialmente as mulheres, que são mães. As informações são do governo do Estado de São Paulo e da prefeitura da capital paulista.

