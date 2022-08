Filipe Guerrero Gracia Estalar a articulação é perigoso; saiba quem pode fazer isso

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Os estalos, por mais altos ou frequentes que sejam, não tendem a desenvolver danos graves. (Foto: Reprodução)

Começamos com a pergunta que não quer calar: por que as articulações estalam? Afinal, isso pode ocorrer em qualquer parte do corpo, seja os pés, mãos, coluna e até mesmo no tornozelo. Existem várias explicações sobre o porquê de essas articulações fazerem barulho.

Uma das explicações é que o estalo acontece quando o líquido que fica entre as articulações e que protege as articulações se separa. Quando este liquido grosso é separado, por meio da pressão, ele faz aquele som do estalo. Quando essa pressão diminui, há também o relaxamento da musculatura em volta da articulação e temos a sentir aquela sensação de alivio na área pressionada.

Outra causa dos estalos é quando uma articulação se move e algumas vezes muda o curso de algum tendão ou ligamento dependendo da angulação. Há a possibilidade de se escutar um estalo quando o tendão retorna à sua posição original. Além disso, os ligamentos podem apertar se as articulações forem movidas. Isso normalmente acontece nos joelhos ou tornozelos.

Os estalos também podem vir de articulações com artrite que reproduzem sons causados pela perda de cartilagem lisa e, devido à rugosidade da superfície articular, ocorre a crepitação. Esse processo é conhecido como condropatia e, em alguns casos, o não tratamento evolui para um desgaste articular severo, gerando dor.

Diante destas possibilidades vemos outra pergunta: os estalos prejudicam? Bom, se você sentir dor quando as articulações estalam, é melhor procurar um profissional que possa auxiliar.

Os estalos, por mais altos ou frequentes que sejam, não tendem a desenvolver danos graves. Porém, todo excesso, por mais que não seja doloroso, pode eventualmente ocasionar um problema sério no tecido mole da articulação. Estalar, desde que não haja dor, não é prejudicial, mas se isso for um vício ou válvula de escape de alguma tensão ou preocupação, é importante atentar à causa e procurar um especialista, principalmente em casos de barulho acompanhado por dor e inchaço. E se aparecem com frequência, pode ser sinal de artrose.

Apesar de na maioria dos casos os estalos não causarem danos é importante que essa pratica seja feita por um profissional qualificado. Deixar qualquer pessoa estalar seu pescoço ou suas costas sem nenhum estudo ou parâmetro para isso pode trazer muitos prejuízos para as articulações e resultar em dor.

Os profissionais mais indicados para realização de tratamento que utilização de técnicas que estalam as articulações são o Osteopata e o Quiroprata. Procure sempre um profissional registrado e qualificado, não coloque seu corpo em risco.

Filipe Guerrero Gracia – Osteopata DO MRO Br.

