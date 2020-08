A Estância Guarita, de Alegrete, e as cabanhas São Manoel, de Santa Maria, Soldera, de Panambi, e Puruã, de Arroio Grande, promovem um grande remate das raças Angus e Brangus.

O leilão Genética de Resultados, que será realizado nesta quinta-feira (20), às 20h30min, ofertará touros e ventres das duas raças. Os organizadores decidiram que o leilão será virtual em função da pandemia de Covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

O evento será transmitido ao vivo pelo Canal Rural e Lance Rural e conduzido pela Programa Leilões e Parceria Leilões. Conforme o pecuarista Luís Felipe Cassol, da Cabanha da Corticeira, de São Borja, que está assessorando o grupo de criadores, entrarão em pista 100 touros – 60 reprodutores da raça Brangus e outros 40 Angus – além de 30 vacas Brangus e 30 Angus.

Cassol destaca a alta qualidade da oferta e ressalta que, até a escolha das rematadoras, que atuam em todo o Brasil, é uma estratégia para atrair produtores do Brasil Central, região ávida pela genética de ponta produzida no Rio Grande do Sul. “Um grupo de pecuaristas se reuniu para fazer uma oferta condizente com uma noite de Canal Rural e levar à pista o melhor das raças Angus e Brangus”, salienta.

Para se ter uma ideia da qualidade, frisa Cassol, a Grande Campeã Brangus da Expointer 2019, a vaca Fsm Hemingway Panzer 4g 348, da Cabanha São Manoel, será ofertada no leilão. “Mas também serão apresentados touros e ventres com poten cial de serem doadores e doadoras em qualquer plantel do Brasil”, acrescenta.

O assessor está otimista e aposta em um bom resultado também em função do panorama da pecuária nacional. “O momento especial da pecuária, com preços que condizem com a defasagem dos anos anteriores é um estímulo. Hoje, os preços estão equilibrados e fazendo com que pecuaristas e empresários voltem a investir na atividade”, completa Cassol.