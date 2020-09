Dicas de O Sul Evento aborda assuntos relacionados aos novos cenários da sexualidade

A jornada será transmitida pela plataforma Zoom Foto: Agência Brasil

O Espaço Criar e a Clínica Horizontes promovem a Jornada On-line Cenários Femininos & Masculinos nesta sexta (04) e no sábado (05). O evento, que conta com o apoio do IARGS (Instituto dos Advogados do RS), abordará os mais diferentes assuntos relacionados aos novos cenários da sexualidade por meio de 18 psicanalistas.

A jornada será transmitida pela plataforma Zoom por meio do link de acesso http://bit.ly/3ese/3bK. De acordo com uma das coordenadoras do evento, a psicanalista Renata Viola Vives, por muito tempo a sexualidade não binária, ou seja, a que não se define no masculino e no feminino, foi considerada à margem. “Vivemos em uma sociedade violenta e preconceituosa, que resiste às manifestações das diversidades de gênero e de orientação sexual, esperando sempre da mulher e do homem que cumpram papeis pré-estabelecidos.

Ainda segundo a psicanalista, existe o estereótipo de que cabe à mulher a maternidade, por exemplo, e uma heresia ouvir dela o seu desejo de não se tornar mãe. “Aos homens, por exemplo, cabe, ainda, o poder e a potência, que podem confundir-se com o violento”, afirmou a psicanalista, lembrando que, em meio à pandemia, houve um aumento considerável de casos de violência doméstica.

“Em nossa jornada, ainda que o título remeta a um binarismo, pretendemos abordar as diversas faces que compõem o campo da sexualidade humana, já que masculino e feminino não são categorias fechadas, mas podem e devem ser ampliadas no olhar psicanalítico. Vamos discutir os cenários do feminino, da maternidade, das reproduções assistidas, da violência, das transexualidades, entre outros aspectos”, conclui a especialista Renata Viola Vives.

A Jornada também conta com o apoio do Committee on Women and Psychoanalysis, da Sociedade de Psicologia, do Insight Instituto e Clínica de Psicologia, entre outros.

