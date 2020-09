Porto Alegre Previsão de chuva adia o retorno do Brechocão no Parque Farroupilha, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O evento seria retomado neste domingo Foto: Ari Teixeira/Divulgação PMPA O evento seria retomado neste domingo. (Foto: Ari Teixeira/Divulgação PMPA) Foto: Ari Teixeira/Divulgação PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brechocão, que seria retomado neste domingo (06) no Parque Farroupilha (Redenção), foi transferido para o dia 13. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade transferiu a data devido à previsão de chuva para o final de semana.

A Diretoria Geral dos Direitos Animais, responsável pela organização do Brechocão, solicita às entidades e protetores independentes cadastrados que confirmem antecipadamente a participação para que seja possível trabalhar previamente na definição dos espaços e distanciamento entre os boxes, de acordo com o Decreto 20.709, que prevê novas regras para o funcionamento de feiras durante a pandemia de coronavírus.

O evento, que reúne 30 protetores e entidades voltadas ao bem-estar animal, oferece objetos de decoração, roupas, calçados, bijuterias, antiguidades e artigos pet. Os recursos obtidos com as vendas auxiliam nas despesas com alimentação, albergagem e atendimento clínico veterinário para animais resgatados. Também é possível doar artigos de brechó ou ração e utensílios para o trato de cães e gatos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre