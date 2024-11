Esporte Evento consolida o Rio Grande do Sul como referência no cenário mundial do beach tennis

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O torneio reunirá os melhores atletas do mundo Foto: Raphael Gerzson/Divulgação O torneio reunirá os melhores atletas do mundo. (Foto: Raphael Gerzson/Divulgação) Foto: Raphael Gerzson/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul será palco de um marco para o esporte com o Sul Special Cup de Beach Tennis, o maior torneio da modalidade já realizado no RS, que acontecerá entre os dias 19 e 24 deste mês, no Ecoresort Vila Ventura, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O evento, que integra o circuito ITF, sendo um BT 400, com premiação de 35 mil dólares, reunirá os melhores atletas do mundo, consolidando o Estado como uma referência no cenário internacional de beach tennis.

Além de celebrar a modalidade, a competição, que conta com o apoio da Secretaria Estadual de Turismo, prefeitura de Viamão, Claro, Banrisul, Corsan, entre outros, representa um momento simbólico para a reconstrução e união do Estado após as enchentes de maio. O Sul Special Cup de Beach Tennis traz uma mensagem de resiliência e superação, promovendo o esporte e o turismo local.

O torneio contará com 17 quadras de areia e a estrutura do ecoresort, proporcionando a melhor experiência tanto para os atletas quanto para o público. Ao todo, são esperadas mais de 7 mil pessoas ao longo dos dias de competição, além dos mais de 1 mil atletas, grande parte amadores, que terão a oportunidade de competir em paralelo com os principais nomes do esporte mundial.

Ingressos para o público estão à venda pela plataforma Sympla. Para quem não puder comparecer, a transmissão estará disponível ao vivo nos dias 21, 22 e 23 no canal Duda Garbi no YouTube.

O Sul Special Cup de Beach Tennis promete ser um evento histórico, unindo comunidade, esporte e a força do povo gaúcho em um cenário de superação e esperança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/evento-consolida-o-rio-grande-do-sul-como-referencia-no-cenario-mundial-do-beach-tennis/

Evento consolida o Rio Grande do Sul como referência no cenário mundial do beach tennis

2024-11-15