Economia Ex-governador Germano Rigotto palestra sobre impactos da Reforma Tributária na área médica

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Considerado uma das maiores autoridades no assunto, Rigotto é presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários. Foto: Rede Pampa Considerado uma das maiores autoridades no assunto, Rigotto é presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários. (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

Para esclarecer sobre as principais mudanças e os impactos da Reforma Tributária no setor de serviços, especialmente para os profissionais liberais, o Cremers promove palestra com o ex-governador Germano Rigotto.

A primeira edição do Cremers Convida será no dia 21 de fevereiro, quarta-feira, às 18h, no auditório da autarquia, com o tema “Como a Reforma Tributária poderá impactar a área médica”.

“A preocupação do setor de serviços, incluindo a área médica, é que a Reforma Tributária resulte em aumento da carga tributária e impacto nos valores praticados. É importante analisar as alterações previstas e como elas poderão afetar médicos, pacientes e prestação de serviços”, afirma o presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade.

“A Reforma Tributária aprovada pelo Congresso Nacional, que entra em 2024 em processo de regulamentação, deverá ser acompanhada de perto e com atenção. Essa regulamentação vai determinar se os diferentes setores serão impactados de forma positiva ou negativa”, aponta o ex-governador.

Considerado uma das maiores autoridades no assunto, Rigotto é presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários e reúne sua experiência como congressista e governador do Rio Grande do Sul para levar temas da área econômica e política para debate com diferentes setores.

2024-02-15