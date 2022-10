Flávio Pereira Ex-presidente do Supremo diz que “STF resolveu ressuscitar Lula, em decisão equivocada”.

Por Flavio Pereira | 11 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Marco Aurelio de Mello, ex-presidente do STF. (Foto: Divulgação: SCO/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Assim como Luiz Fux, que deixou há pouco a presidência do STF, outro ex-presidente da Suprema Corte, o ministro aposentado Marco Aurélio, afirma que Lula não foi absolvido dos processo nos quais foi condenado pela prática de crimes contra a administração pública. Marco Aurélio voltou a dizer que, na sua avaliação, o Supremo não seguiu a lei ao anular os processos do ex-presidente Lula. Ele revela que, neste segundo turno, votará no presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição:

“Como ex-juiz, não poderia votar, jamais, em alguém que, primeiro, foi presidente durante oito anos, deu as cartas durantes seis anos no governo Dilma e que foi condenado, se não me falha a memória, em quatro processos por delito contra a administração pública. Dir-se-á: mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo, os processos foram anulados pelo Supremo a partir de uma visão, a meu ver, equivocada: incompetência territorial. Não seria competente o juiz da 13ª Vara de Curitiba, mas o juízo de Brasília, ou juízo federal de São Paulo. Quando nós sabemos que incompetência territorial é relativa, e ela preclui com o término do processo crime. Mas o supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente.”

Marco Aurélio critica decisões do STF em desacordo com a lei

Marco Aurélio criticou ainda membros do STF que, segundo ele, têm tomado decisões em desacordo com a Constituição:

“Nós devemos ter, mesmo judicando no Supremo, os pés no chão e devemos atuar com a visão aberta, admitindo, inclusive, a possibilidade de um equívoco em um julgamento. Isso é ruim, quando se sentem acima da própria instituição. Que os ocupantes do Supremo hoje percebam essa responsabilidade.”

Jair Bolsonaro hoje em Pelotas com Onyx Lorenzoni e Mourão

O presidente Jair Bolsonaro (PL) viaja ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira e deverá cumprir, ao lado do candidato a governador do seu partido, Onyx Lorenzoni, e do senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos), agenda em Pelotas. Bolsonaro deverá reunir-se no pavilhão da Fenadoce, às 14h30min, com cerca de 150 prefeitos e gestores, muitos deles da metade sul do Estado, em um auditório reservado. Onyx dá ênfase a Pelotas e à região Sul do Estado que, segundo ele, “precisa de um projeto específico de desenvolvimento”. Em Pelotas, seu opositor no segundo turno, o ex-governador Eduardo Leite, perdeu no primeiro turno cerca de 50 mil votos em relação à eleição de 2018.

Lula já definiu Pelotas como “polo exportador de veados”

Uma declaração que ficou famosa e nunca foi seguida de um pedido de desculpas, coube ao ex-presidiário Lula. Ele chamou a cidade de “polo exportador de veados”, em 2000. A frase, dita por Lula numa conversa privada com Fernando Marroni na Câmara, foi captada pelo microfone de um canal de televisão. Mas como se trata de Lula, o episódio até hoje é tratado como uma brincadeira. Nada a ver com homofobia.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira