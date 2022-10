Flávio Pereira Jair Bolsonaro em Pelotas: “Peço desculpas: solto algum palavrão de vez em quando, mas não sou ladrão”

Por Flavio Pereira | 12 de outubro de 2022

O presidente Jair Bolsonaro saúda Onyx Lorenzoni na chegada ontem, no aeroporto João Simões Lopes Neto, em Pelotas. (Foto: Divulgação/PL)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, disse ontem em Pelotas para a multidão que reuniu-se nos pavilhões da Fenadoce, que “esta eleição coloca em jogo algo muito importante: a nossa liberdade”. Por esta razão, Bolsonaro sugeriu que aqueles que apoiam a pauta da liberdade, da família e da crença em Deus, “que busquem junto a parentes, amigos e vizinhos que não votaram no primeiro turno, ou votaram de forma equivocada, que corrijam seu equívoco, dando seu voto a quem defende a liberdade”. Ele desculpou-se por não ser muito polido em algumas ocasiões, dizendo: “solto algum palavrão de vez em quando, mas não sou ladrão”. Bolsonaro estava ao lado do candidato a governador, Onyx Lorenzoni, do senador eleito, o vice-presidente da Republica Hamilton Mourão, do senador Luis Carlos Heinze (PP), e de vários deputados federais e estaduais. No evento, o candidato a governador Onyx Lorenzoni recordou o inicio da caminhada ao lado de Bolsonaro, ainda em 2015, e as missões recebidas desde o início do governo, começando pela coordenação da transição, chefiando depois mais quatro pastas importantes. Onyx pediu a todos que redobrem o esforço para buscar mais um milhão de votos no Rio Grande do Sul neste segundo turno.

Bolsonaro: “o outro lado não consegue reunir ninguém: vamos ganhar!”

Jair Bolsonaro disse ainda ter “certeza” de que o resultado do segundo turno será aquele que o Brasil “espera”. “Tenho certeza que o resultado vai ser aquele que todos esperamos, até porque o outro lado não consegue reunir ninguém. Todos nós desconfiamos: como pode aquele cara ter tantos votos se o povo não está ao lado dele”.

Osmar Terra, o MDB no apoio a Onyx e Bolsonaro

O ex-ministro, deputado federal Osmar Terra (MDB) esteve no palanque do ato realizado ontem em Pelotas, em apoio a Jair Bolsonaro e Onyx Lorenzoni. Terra abriu seu voto já no primeiro turno, discordando da aliança que o seu partido, o MDB, fez com o ex-governador Eduardo Leite (PSDB). Ontem, foi cumprimentado por Bolsoanro, Onyx e pelas lideranças presentes.

Senador Luis Carlos Heinze reitera apoio a Bolsonaro e Onyx

O senador Luis Carlos Heinze (PP), que disputou o governo do Estado no primeiro turno, fez um pronunciamento forte ontem em Pelotas, reiterando seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, e ao candidato a governador Onyx Lorenzoni. Heinze foi aplaudido pelo público ao afirmar que fazia a sua parte, ao dar apoio a um projeto para o Brasil, no qual ele acredita: “estamos juntos”, disse.

TSE censurou vídeo do deputado eleito Nikolas Ferreira contra Lula

O ministro gaúcho do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, atualmente no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), determinou a remoção das redes sociais de um vídeo gravado pelo vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL), deputado federal mais votado do Brasil. No vídeo, valendo-se de declarações e do noticiário, o vereador associa Lula ao uso de drogas, assassinato, censura, aborto e fechamento de igrejas.

Compostura? O que é isso?

Aliás, ainda choca parte considerável dos brasileiros, as cenas reais que circulam em redes sociais, mostrando ministros do TSE em eventos oficiais, levando tapinhas na cara do ex-presidiário.

