Política Ex-presidente Michel Temer vota em São Paulo poucos minutos após a abertura das urnas

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











No primeiro turno, o ex-presidente também chegou cedo para votar no local Foto: Kleber Thomaz/G1 No primeiro turno, o ex-presidente também chegou cedo para votar no local. (Foto: Kleber Thomaz/G1) Foto: Kleber Thomaz/G1

O ex-presidente Michel Temer (MDB) votou nos primeiros minutos após a abertura das urnas em São Paulo, na manhã deste domingo (29).

Temer chegou pouco antes das 7h na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), em Perdizes, Zona Oeste da capital, e aguardou no carro até a abertura da zona eleitoral. No primeiro turno, o ex-presidente também chegou cedo para votar no local.

Acompanhado de um segurança, Temer higienizou as mãos com álcool em gel antes de entrar na seção e precisou de uma caneta emprestada para assinar. Na sequência, ele votou rapidamente na cabine e, na saída, falou com alguns jornalistas que aguardavam o local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política