Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Atividade física ajuda na redução nos sintomas relacionados à quimioterapia. (Foto: Divulgação)

Entre vacinas terapêuticas, técnicas genéticas e novos medicamentos, a medicina avança no desenvolvimento de formas inéditas para combater o câncer. Porém, ao mesmo tempo, uma prática simples, muitas vezes gratuita e antiga tem despertado cada vez mais interesse dos pesquisadores, que comprovam benefícios diretos na prevenção e até mesmo no tratamento de pacientes oncológicos: as atividades físicas.

“Nós temos bem claro hoje estudos que mostram que quem praticar atividade física tem risco menor de câncer de mama, de intestino, e alguns têm apontado benefício para evitar o de próstata e o de pulmão. Além disso, é muito claro que fazer atividade física pode ajudar no tratamento, com diversas evidências mostrando principalmente redução nos sintomas relacionados à quimioterapia”, explica a médica oncologista do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Daniela Rosa, coordenadora do comitê de tumores mamários da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

A prática não dispensa o tratamento padrão, mas pode de fato ser uma boa aliada. Um trabalho recente, conduzido por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel, publicado na revista científica Cancer Research, mostrou que os exercícios aeróbicos, por exemplo, reduzem o risco de câncer metastático – quando se espalha além do órgão de origem – em até 72%. Para os responsáveis, a prática aumenta o consumo de glicose pelos órgãos internos, reduzindo a energia disponível para o tumor crescer.

Outro estudo, publicado na revista científica Journal of the National Cancer Institute, avaliou o impacto dos exercícios antes, durante e depois do tratamento quimioterápico de 1,3 mil pacientes de maior risco com câncer de mama. Os resultados mostraram que, entre aquelas que eram ativas antes do diagnóstico, e continuaram até depois do tratamento, a mortalidade chegou a ser aproximadamente 50% inferior, assim como o risco de recorrência do tumor.

Já para prevenção, uma revisão de 73 estudos, conduzida por pesquisadores do Centro de Serviços de Saúde do Câncer de Alberta, no Canadá, mostrou que houve uma redução de em média 25% na incidência do tumor mamário – o mais frequente em mulheres – entre aquelas mais ativas.

Esse impacto para diversos tipos de câncer tem motivado entidades médicas oncológicas brasileiras a desenvolverem guias e diretrizes que estimulem a adesão às atividades físicas. Os benefícios vão além da saúde individual, e podem até mesmo se traduzir em uma economia milionária para o Sistema Único de Saúde (SUS) daqui a menos de duas décadas, apontam pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

“Considerando os dados de 2019, se conseguirmos diminuir em apenas 10% a insuficiência da atividade física na população brasileira até 2030, conseguiremos economizar 20 milhões no SUS em 2040. Esse dado mostra que vale a pena investir em atividade física. É um círculo virtuoso, você melhora a qualidade de vida da população e reduz os gastos”, explica o pesquisador Fábio Carvalho, da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Inca.

Para chegar mais perto desse cenário, o instituto lançou neste ano o guia “Atividade física e câncer: recomendações para prevenção e controle”, junto à SBOC e à Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde (Sbafs). O documento reúne evidências sobre o tema e orientações para que médicos passem a reforçar a prática a seus pacientes.

O guia, que teve Daniela e Fábio na elaboração, pontua que, embora os estudos sobre o tema sejam crescentes, “a área de atividade física e oncologia no Brasil parece não ter acompanhado o desenvolvimento de outros países”. Fábio cita, por exemplo, que ainda existe aqui um “dogma de que quem está em tratamento (de câncer) deve estar em repouso”, o que não é verdade.

“Os pacientes devem ser analisados de caso a caso. Por exemplo, em caso de cirurgia há as recomendações do pós-operatório, então tem que ser uma orientação individualizada. Mas, a maioria dos pacientes em tratamento oncológico mais do que pode fazer atividade física, deve”, complementa Daniela.

Para atingir os benefícios, as entidades orientam um mínimo de 150 minutos de atividade física moderada – aquela que é possível realizar enquanto conversa com outra pessoa –, ou 75 minutos de atividade vigorosa, mais intensa, por semana. Esse tempo pode ser extrapolado para até 300 minutos da forma mais leve, ou 150 da mais pesada, no mesmo período. Porém, mesmo um pouco de movimento na rotina, que não alcance essas marcas, já faz diferença e deve ser considerado.

“É muito importante reforçar que atividade física é qualquer movimento, e não só aquele estruturado que caracteriza o exercício. Então, desde descer com o cachorro, arrumar a casa, descer duas paradas antes do ônibus e caminhar até o trabalho, tudo isso vale e conta. Às vezes as pessoas não fazem nada porque ficam com preguiça de ir na academia, mas só de fazer atividades pequenas já ajuda”, diz a oncologista da SBOC.

