Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Ter uma rotina ativa pode evitar não apenas infecções virais como prevenir o aparecimento de doenças crônicas. (Foto: Reprodução)

Talvez você já tenha ouvido falar sobre os benefícios de praticar exercícios e que eles podem, inclusive, te deixar com a imunidade alta, não é mesmo? Pois bem, a revista científica Biochimica et Biophysica Acta (BBA) publicou um estudo que reforça essa ideia. De acordo com a publicação, as células do sistema imunológico das pessoas que praticam exercícios físicos regulares são mais resistentes do que as de indivíduos sedentários.

Já aqueles que realizam atividades leves e esporádicas, ou os atletas de alto nível que vivem no limite físico, também apresentaram uma melhoria quando comparados aos que não praticam nenhum esporte. Mas, levam desvantagem em relação ao grupo de pessoas que fazem exercícios físicos regularmente.

Importância de ter a imunidade alta

Ter a imunidade alta, ainda mais atualmente, onde variantes dos vírus da gripe e da Covid-19 provocam medo e incertezas, é fundamental para manter uma boa qualidade de vida. É claro que existem outros cuidados essenciais, como tomar corretamente todas as doses das vacinas, evitar aglomerações, utilizar máscaras quando sair e permanecer com as mãos e superfícies devidamente higienizadas.

Mas, apesar desses cuidados reduzirem consideravelmente os riscos de ter algum tipo de complicação de saúde, ter uma imunidade alta é mais um importante fator de segurança. Afinal, com as defesas do organismo em dia, é possível prevenir não apenas infecções sazonais como, inclusive, evitar o desenvolvimento de doenças crônicas.

“Um dos grandes desafios do médico é persuadir o paciente de que a prática de exercícios físicos regulares é a principal mudança do estilo de vida para se obter uma vida saudável. Além disso, o exercício físico é uma estratégia eficaz para a prevenção e tratamento de diversas doenças crônicas, principalmente pela modulação do sistema imunológico”, afirma o médico nutrólogo, Dr. Guilherme Giorelli.

Como realizar exercícios físicos regularmente

De acordo com ele, a recomendação das Diretrizes de Atividade Física para Americanos é realizar o mínimo de 150 minutos por semana de atividade física com intensidade moderada. Ou então, para os mais apressados, fazer ao menos 75 minutos semanais de exercício aeróbico intenso. Dessa maneira, será grande a chance de você desenvolver uma imunidade alta.

Para quem é sedentário, a melhor maneira de iniciar algum tipo de atividade física é apostar em algo que seja divertido. Você pode ir para academia treinar musculação, correr no parque, andar de bicicleta, jogar futebol, dançar ou fazer qualquer outra coisa. O importante é manter o corpo em movimento. Também é fundamental buscar auxílio de um profissional de educação física, para não errar na dose de exercício.

