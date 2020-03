Celebridades “Existem doenças piores”, diz Scheila Carvalho sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

A dançarina fez recentemente uma viagem em um cruzeiro para o Caribe com a família Foto: Reprodução/Instagram A dançarina fez recentemente uma viagem em um cruzeiro para o Caribe com a família. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Scheila Carvalho deu o que falar com uma declaração. A dançarina, que fez recentemente uma viagem em um cruzeiro para o Caribe com a família, foi questionada por uma seguidora se não estaria com medo do coronavírus que a cada dia mais se prolifera a doença pelo mundo.

A morena deu uma resposta direta e objetiva: “Se informe lindona, existem doenças muito piores”, disse a ex-morena do Tchan.

Vale lembrar que o Covid-19 já matou muitas pessoas pelo mundo, e que o Brasil passa por uma pandemia, com isso, sendo todos orientados por profissionais da saúde para que evitem frequentarem lugares aglomerados de gente para que o vírus não se espalhar ainda mais.

