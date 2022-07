Rio Grande do Sul Expectativa de vida dos gaúchos aumenta para 77,45 anos

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A expectativa de vida continua maior para as mulheres Foto: Freepik A expectativa de vida continua maior para as mulheres no Estado. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A expectativa de vida ao nascer no Rio Grande do Sul chegou aos 77,45 anos em 2020, um aumento de 0,19 ano na comparação com os dados de 2019, quando atingiu 77,26 anos.

Apesar da alta, os números de 2020 já mostram o impacto da Covid-19 entre as principais causas de morte, com um total de 9.241 óbitos registrados pela doença, o que representou 10% do número total de mortes no ano (92.791). Sem considerar a pandemia, a expectativa de vida da população gaúcha ao nascer chegaria a 78,48 anos em 2020.

Os dados, divulgados nesta terça-feira (26), integram o estudo “Indicadores de Mortalidade para o Rio Grande do Sul e seus Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) – 2010-20”, elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

A pesquisa aponta a manutenção da diferença de mais de sete anos na expectativa de vida de homens e de mulheres no Estado. Enquanto para a população feminina a expectativa chega a 80,99 anos, para a masculina é de 73,87 anos.

Entre as principais causas de morte no RS em 2020, as doenças do aparelho circulatório (22,7%) continuaram em primeiro lugar, seguidas das neoplasias (câncer), com 20,7%. As doenças infecciosas e parasitárias, categoria na qual se inclui a Covid-19, saltaram do nono lugar, em 2019, para o terceiro lugar no ranking de 2020 (13,5%), com as doenças do aparelho respiratório (8,6%) na quarta posição.

A população masculina registra o maior número de mortes em relação às mulheres entre as quatro principais causas, mas a maior diferença entre os sexos é encontrada nas mortes por causas externas, quinta no ranking geral no Estado, em que os homens morrem 3,72 vezes mais do que as mulheres.

Em relação a 2010, primeiro ano avaliado no estudo, a expectativa da população do RS subiu 1,86 ano, passando dos 75,59 anos para os atuais 77,45. A diferença entre os sexos permaneceu acima dos sete anos ao longo de todo o período, passando de 7,49 anos em 2010 para os 7,12 em 2020.

População

Em 2020, o Rio Grande do Sul contava com 11.422.973 habitantes, um aumento de 508.178 pessoas na comparação com 2010. Em uma década, o percentual de pessoas com 60 anos ou mais no Estado aumentou de 13,6%, em 2010, para 18,8%, em 2020.

Na outra ponta da faixa populacional, o percentual de pessoas entre 0 e 14 anos no RS caiu de 21,4% para 18,2%, uma redução de 257.561 indivíduos. Na faixa de 15 a 59 anos, o percentual passou de 65,1% para 63,1%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul