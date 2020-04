Porto Alegre Fábrica de produtos químicos sem procedência é interditada

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Suspeita é de produção clandestina de insumos relacionados à pandemia de coronavírus, especialmente álcool gel. Foto: Saimon Romero SMS/PMPA Suspeita é de produção clandestina de insumos relacionados à pandemia de coronavírus, especialmente álcool gel. (Foto: Saimon Romero SMS/PMPA) Foto: Saimon Romero SMS/PMPA

A Operação Esforço Concentrado Covid-19, da Prefeitura de Porto Alegre, interditou uma fábrica no bairro Mario Quintana na quarta-feira (8), por representar risco à saúde coletiva. O local manipulava produtos químicos, supostamente sanitários, sem procedência, além de não possuir alvará de localização e de funcionamento para a atividade praticada, nem notas fiscais para comprovar a origem do material utilizado. No dia anterior, os agentes de fiscalização já haviam apreendido materiais irregulares no mesmo endereço. O responsável pelo estabelecimento foi detido.

A suspeita é de que a fábrica produzia clandestinamente insumos relacionados à pandemia de coronavírus, especialmente álcool gel. Foram flagrados centenas de galões de produtos não identificados no depósito verificado pelas equipes da prefeitura. O galpão foi lacrado e a interdição só poderá ser suspensa ou reavaliada de acordo com a situação epidemiológica de Porto Alegre. “Devido à ausência de informações sobre os insumos, não é possível confirmar o que são, de fato. Nossa ação é para garantir a segurança da população ao coibir a comercialização de itens que não possuem qualquer comprovação de sua origem, o que poderia colocar em risco a saúde pública”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff.

Ação integrada

Envolvendo oito órgãos da prefeitura, a Operação Esforço Concentrado Covid-19 começou no dia 31 de março e vem fiscalizando, diariamente, comércios, indústrias e serviços da Capital para fazer cumprir os decretos de restrição relacionados ao coronavírus. Participaram da interdição a Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal da Saúde e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar.

