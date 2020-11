Brasil Facebook mostra aos usuários aviso sobre as eleições

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

A mensagem do Facebook convida os cidadãos a verem mais informações sobre a votação Foto: Divulgação A mensagem do Facebook convida os cidadãos a verem mais informações sobre a votação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os usuários do Facebook no Brasil estão visualizando nas suas contas na rede social uma imagem com a mensagem “Prepare-se para votar”, com o convite para clicar em um botão que leva ao site da Justiça Eleitoral.

A mensagem do Facebook convida os cidadãos a verem mais informações sobre a votação, incluindo medidas sanitárias adotadas pela Justiça Eleitoral para garantir a segurança dos eleitores em meio à pandemia de Covid-19.

Além disso, o aviso pede aos usuários que incentivem os amigos a se preparar para o dia da eleição.

