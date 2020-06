Acontece Fachada de shopping recebe projeções de mensagens de amor na semana dos namorados

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ ParkShopping Canoas)

Uma ação especial do ParkShopping Canoas irá espalhar o amor na semana em que se celebra o Dia dos Namorados. Até o dia 12 de junho, mensagens apaixonadas serão projetadas na fachada do empreendimento durante a noite, das 18h às 23h, irradiando o clima de romance entre as pessoas.

Neste momento de distanciamento social, o ParkShopping aproxima os casais, convidando-os a se inspirar e declarar suas paixões para todo mundo ler e ver.

“Acreditamos que o presente mais especial é o amor. A ação vai incentivar as pessoas a compartilhar esse sentimento e criar uma atmosfera positiva”, salienta o gerente de Marketing do ParkShopping Canoas, Carlos Eduardo Zanon.

Para terem suas mensagens projetadas, os namorados devem comentá-las nos posts da ação no Facebook e no Instagram do shopping. As frases selecionadas, além de aparecem na projeção, também serão postadas nas redes sociais do ParkShopping.

