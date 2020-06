Acontece Gustavo Ene, do Ministério da Economia, é o convidado do próximo Tá na Mesa

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

(Foto: Reprodução/ Facebook Federasul)

Ainda com a pauta voltada à Covid-19, a Federasul promove, nesta próxima quarta (10), mais uma edição do Tá na Mesa remoto que irá debater as principais medidas tomadas pelo Governo Federal, no enfrentamento a pandemia de coronavírus.

Para falar sobre o assunto, foi convidado o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Gustavo Ene. Ele vai detalhar as ações e quais os próximos atos do Palácio do Planalto e explicar a flexibilização e facilitação de acesso ao crédito, desoneração e financiamento da folha, postergação de tributos, entre outros temas.

Os interessados em acompanhar o Tá na Mesa desta quarta-feira (10), devem acessar a fanpage da Entidade.

Tá na Mesa – Medidas econômicas do Governo Federal para enfrentamento da pandemia

Convidado: Gustavo Ene – secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia

Mediador: Simone Leite – presidente da Federasul

Data: 10/06/2020

Horário: 12h

Onde assistir: clique aqui.

