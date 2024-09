Porto Alegre Fake news sobre incidente no Pop Center, em Porto Alegre, circula nas rede sociais

O centro comercial desmente qualquer informação sobre violência em suas dependências. (Foto: Divulgação)

Há um vídeo sendo amplamente compartilhado em grupos de WhatsApp e outras redes sociais mostrando um suposto incidente de violência com armas de fogo que teria ocorrido no Pop Center. Porém, o centro comercial desmente essa informação. O fato ocorrido foi no Chile.

“Infelizmente, a circulação de notícias falsas pode causar grande preocupação e confusão. O vídeo em questão é de um incidente que ocorreu em um centro comercial localizado no Chile, e não tem qualquer relação com o nosso estabelecimento”, relatou Elaine Deboni, CEO do Pop Center.

Elaine explica também sobre a segurança no centro comercial: “para garantir a segurança e o bem-estar de todos, o Pop Center mantém uma equipe privada de segurança altamente treinada e em constante monitoramento. A segurança de nossos clientes, funcionários e visitantes é nossa prioridade máxima”.

Por fim, a CEO do Pop Center reforça: “Queremos tranquilizar todos os nossos clientes e parceiros sobre a situação. O Pop Center é um local seguro, e estamos comprometidos em proporcionar um ambiente protegido para todos. A disseminação de informações falsas é preocupante e queremos assegurar que estamos tomando todas as medidas necessárias para manter a segurança e a integridade de nosso espaço”.

