Polícia Família é morta a tiros em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os assassinatos teriam relação com o tráfico de drogas Foto: Divulgação Os assassinatos teriam relação com o tráfico de drogas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma família foi morta a tiros na noite de quinta-feira (16), no bairro Esplanada, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. As vítimas são uma mulher de 33 anos, um homem de 48 anos e a filha do casal, de 9 anos.

O crime ocorreu na rua Valdemira Raymundi, quando a família chegava em casa de carro. Os disparos foram efetuados por bandidos que estavam em outro veículo.

A mulher morreu no local. O homem e a menina chegaram a ser levados para o hospital, mas não resistiram. Os atiradores fugiram. A Polícia Civil investiga o caso, que teria relação com o tráfico de drogas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia