Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Famurs formaliza pedido de reparos de rodovias à EGR. Foto: Guilherme Pedrotti Foto: Guilherme Pedrotti

Na manhã dessa terça-feira (25), o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), esteve reunido, com o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias-EGR, Luís Fernando Pereira Vanacor, acompanhados pela chefe de gabinete da deputada Nadine Anflor, Cristiane Viana e pela assessora parlamentar, Cibele Oltramari.

O objetivo do encontro foi a entrega formal de um pedido de atenção especial à EGR frente às dificuldades que se apresentam hoje nas estradas pedagiadas, em especial a ERS-135, feita pela Famurs.

A ERS-135 é a responsável viária pela ligação entre os municípios de Passo Fundo a Erechim, e, ao longo de sua extensão, cruza por Coxilha, Sertão e Getúlio Vargas. Segundo o presidente Marcelo Arruda e a deputada Nadine, é de extrema urgência a manutenção da sinalização da ERS-135, a fim de garantir segurança aos milhares de usuários que utilizam a rodovia.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacor, se mostrou receptivo e declarou que este é um compromisso da EGR. Vanacor informou também que haverá mobilização por parte da empresa, para a partir de segunda-feira, (1º), iniciar os reparos e a pintura no trecho da ERS-135. A EGR garantiu ainda que encaminhará o cronograma de restabelecimento da rodovia e as obras de melhoria que já estão em andamento para a Federação dos Municípios. A Famurs concluiu a agenda requerendo a participação no Conselho de Usuários para contribuir e representar os municípios que utilizam a via.

