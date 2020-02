Brasil Farid Germano pede atenção ao Coronavirus

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Vereador Farid Germano Filho (DEM). Foto Leonardo Contursi/CMPA.

O vereador Farid Germano Filho, que assumiu como suplente uma cadeira da bancada do DEM na Câmara de Porto Alegre, alertou da tribuna, que como jornalista e homem publico, está atento para a expansão mundial do Coronavírus. Farid lembrou que,”de doze casos suspeitos no Brasil, cinco deles foram apontados no Rio Grande do Sul.” Ele pediu providências por parte da prefeitura semelhantes às da União e do governo estadual que, através da Secretaria da Saúde, lançou campanha para tratar do vírus. Para Farid, “não podemos esquecer que Porto Alegre é uma porta de entrada do Mercosul” e, por isso, “precisamos tratar da questão sem histeria, mas com a mesma seriedade com que a epidemia está sendo tratada em nível mundial, pois é muito severa”.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário