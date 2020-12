Rio Grande do Sul Farmácia de Medicamentos Especiais do governo do RS altera horário de atendimento em janeiro

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Farmácia de Medicamentos Especiais localiza-se na avenida Borges de Medeiros, no Centro da Capital Foto: Divulgação/SES A Farmácia de Medicamentos Especiais localiza-se na avenida Borges de Medeiros, no Centro da Capital. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

A partir de 4 de janeiro de 2021, o protocolo da Farmácia de Medicamentos Especiais da Secretaria da Saúde do RS, em Porto Alegre, passará a atender das 8h às 17h para a entrega de documentos e cadastro. O atendimento ocorrerá mediante agendamento, que deverá ser feito pela internet ou pelo telefone (51) 98405-1939, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

A dispensação de medicamentos continua com o atendimento por ordem de chegada, das 8h às 17h. Pessoas pertencentes a grupos de risco serão atendidas em local específico, no quarto andar da farmácia do Estado.

Também está sendo realizada a dispensação antecipada de alguns medicamentos para evitar deslocamentos desnecessários de usuários de grupos de risco até a farmácia.

Conforme o governo, as mudanças têm como objetivo qualificar o atendimento e garantir mais agilidade no desempenho das atividades presenciais, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

Com agendamento, as pessoas serão imediatamente atendidas, diminuindo a circulação e a permanência de usuários nas dependências da farmácia do Estado, localizada na avenida Borges de Medeiros, 546, no Centro da Capital.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul