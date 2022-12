Porto Alegre Farmácia de Medicamentos Especiais, em Porto Alegre, atenderá em novo endereço

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Espaço será ampliado e terá consultórios para aumentar cuidado farmacêutico. Foto: Cristine Rochol/PMPA Espaço será ampliado e terá consultórios para aumentar cuidado farmacêutico. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Farmácia de Medicamentos Especiais atenderá em novo endereço a partir de 12 de dezembro, em Porto Alegre. O serviço será instalado na avenida Azenha, 295, e não mais na esquina da avenida Borges de Medeiros com a rua Riachuelo, no Centro. A mudança conclui o processo de transferência da gestão do serviço, que passará da Secretaria Estadual da Saúde (SES) para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O local terá o nome modificado, passando a chamar-se Centro Logístico de Medicamentos Especiais. O espaço de espera será maior, com capacidade para 60 lugares e mais guichês – que passam de quatro para dez –, além de consultórios para ampliar o cuidado farmacêutico, que hoje já acontece por teleatendimento. A estrutura vai oferecer mais acessibilidade e conforto ao usuário, bem como uma área de estoque ampliada.

O processo de municipalização do serviço foi iniciado em 2021. Porto Alegre era o último município onde a SES possuía farmácia própria. Não haverá mudança em relação ao serviço on-line da Farmácia Digital, que seguirá no site, acessível para maiores de 18 anos. No portal, a pessoa consulta os medicamentos disponibilizados pelo SUS que são de responsabilidade do Estado.

