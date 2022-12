Esporte Cristiano Ronaldo nega ter xingado treinador de Portugal por substituição

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Na semana passada, Cristiano tornou-se o primeiro jogador a marcar em cinco Copas do Mundo. Foto: Reprodução/Twitter Portugal Na semana passada, Cristiano tornou-se o primeiro jogador a marcar em cinco Copas do Mundo. (Foto: Reprodução/Twitter Portugal) Foto: Reprodução/Twitter Portugal

Cristiano Ronaldo negou ter xingado o técnico de Portugal, Fernando Santos, quando foi substituído durante a derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul na Copa do Mundo na sexta-feira (2), quando ambas as equipes avançaram para as oitavas de final.

O craque disse que os comentários que fez ao sair de campo aos 20 minutos do segundo tempo eram, na verdade, destinados a um jogador sul-coreano.

A mídia portuguesa disse que o ex-jogador do Manchester United, Real Madrid e Juventus, que deixou o clube inglês no mês passado, pareceu reclamar de Santos pela decisão de substituí-lo, usando linguagem vulgar com o treinador.

“O que aconteceu foi antes da minha substituição, o jogador sul-coreano me disse para sair rapidamente. Eu disse a ele para se calar, pois ele não tem essa autoridade. Não houve discordância [com o treinador]”, disse Ronaldo a repórteres portugueses.

O jogador, de 37 anos, está procurando igualar o recorde português de maior número de gols em Copa do Mundo de Eusébio em 1966, na Inglaterra – o único torneio em que ele jogou.

Na semana passada, Cristiano tornou-se o primeiro jogador a marcar em cinco Copas do Mundo.

Santos, perguntado por repórteres sobre o incidente da substituição, também disse que um jogador sul-coreano havia sido agressivo com o atacante. “Eu vi a interação com o jogador coreano e não tenho dúvidas sobre o que aconteceu”, disse Santos.

